Un Erasmus de vuelta en Zaragoza: "He cogido tres aviones, pero ni en Alemania ni en España me han hecho ningún control"

La "nueva normalidad" sigue dejando estampas muy distintas a los meses de antes de la pandemia en estaciones de tren, medios de transporte y aeropuertos de todo el mundo. "La situación ahora es muy diferente a cuando me marché de Erasmus, pero la verdad es que yo también estoy más tranquilo de estar de vuelta", contaba este martes Héctor Ochoa, un estudiante zaragozano que viajó este lunes de Trebisonda a Estambul (Turquía) y de Estambul a Frankfurt (Alemania) para poder coger su vuelo de regreso a Barcelona.

En la Estación Delicias de Zaragoza le esperaban este martes sus amigos, guardando las distancias, pero con muchas ganas de saludarle y darle un abrazo después de tantos meses a distancia. "Mi padre está trabajando, que es camionero y no ha podido venir; y mi madre tampoco porque estaba de reuniones, pero es la que más contenta está de tenerme de vuelta, y a mí también me hace ilusión estar en casa", confiesa.

El ingeniero zaragozano Héctor Ochoa ha vuelto este miércoles a su ciudad después de tres meses atrapado por la pandemia en Trebisonda (Turquía). A su llegada a la Estación Delicias le esperaban esta mañana varios amigos de Zaragoza. Guillermo Mestre

Después de cuatro meses atrapado por la pandemia, este estudiante de Ingeniería llegó este martes en un AVE a la Estación Delicias de Zaragoza tras hacer escala este lunes en distintos aeropuertos. La decisión de volver la tomó en plena desescalada, al ver que acababa el estado de alarma en España y que el riesgo ya no era tal para él y los suyos. "Han pasado muchas cosas desde que me compré el primer billete. Cuando empezaron a abrirse un poco las fronteras y vi que iba a poder volver cogí un vuelo para este lunes desde la ciudad en la que estaba hasta Estambul, y de Estambul a Barcelona. Luego ese vuelo se canceló, se me acababa el alquiler del piso y decidí volver como fuera. Tras cancelarme otro más, al final conseguí volar a Alemania, y desde allí sí que había vuelos diarios, incluso desde hace semanas", explica Ochoa.

A pesar de que el virus ha obligado a establecer controles y protocolos en la mayoría de aeropuertos, este estudiante zaragozano reconoce que en su caso no ha visto tales medidas de seguridad en su viaje de vuelta.

"En Turquía sí que me tomaron la temperatura y estaba todo bastante tranquilo. El aeropuerto de Estambul es gigantesco, pero no había mucha gente y en el avión solo teníamos llenos dos asientos por fila. Al entrar te daban una mascarilla y una toallita desinfectante, pero luego en Alemania nada. El último vuelo, de Frankfurt a Barcelona, iba completamente lleno. En el asiento de detrás mío coincidí con otro Erasmus que volvía también de Lituania y hacía escala en Frankfurt. Había también alemanes que venían ya de turismo aquí, pero no nos hicieron control de ningún tipo ni a la entrada ni a la salida. Simplemente tuve que rellenar unos papeles al llegar a Barcelona y eso fue todo", relata Ochoa.

El avión de Frankfurt a Barcelona. H. O.

El estudiante zaragozano Héctor Ochoa, en el metro de Barcelona. HA

Con el fin del estado de alarma se ha suprimido también la obligación de guardar una cuarentena de 14 días al volver de un país extranjero. Héctor, por su parte, aplaude esta medida, pero prefiere ser cauto y no salir mucho estos días. "En mi caso la rutina no va a cambiar mucho. Allí, aunque no era obligatorio el confinamiento, como seguía con las clases online y los exámenes me pasaba el día encerrado estudiando, y aquí me toca seguir trabajando porque este viernes entrego el Trabajo de Fin de Grado. Tampoco quiero salir mucho hasta que lo tenga todo terminado", afirma este zaragozano, de 22 años.

Hoy él y sus padres harán una "excepción" en sus rutinas para celebrar los tres juntos una "comida de bienvenida" que ha planeado su madre. "Como soy hijo único, estaremos los tres solos, porque no vamos a juntarnos con la familia de momento. Ahora, por lo que he leído, la gente empieza a hacer la vida un poco normal, pero guardando las distancias y yendo con mascarilla. No sé hasta cuándo durará esta situación o cómo se comportará la gente en el verano, pero está claro que si no se toman medidas igual en el futuro volvemos otra vez al confinamiento...", apostilla.