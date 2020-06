El octogenario de Calcena que pasó 12 horas atrapado en un zarzal recibe el alta

Rufino Pérez cumplió 81 años el pasado 2 de junio. Desde hace tiempo, reside con su mujer en la localidad soriana de Beratón, pero cada vez que las fuerzas y su cuerpo se lo permiten –tiene el corazón y un riñón algo delicados– coge el coche y recorre los escasos 15 kilómetros que lo separan de Calcena, su pueblo natal. Y eso es lo que hizo el pasado lunes, sin saber que la recurrente visita a su noguera iba a tener ese día un final accidentado. Porque el anciano se desorientó en el campo e intentando regresar al lugar donde había aparcado su vehículo se encaminó hacia una zona de maleza de la que ya no pudo salir. Tras sufrir varias caídas, el hombre terminó atrapado en un zarzal en el que pasó casi doce horas a la espera de que alguien pudiera localizarlo, lo que afortunadamente ocurrió entrada ya la madrugada.

Como tantos otros de su generación, Rufino no acostumbra a llevar encima el teléfono móvil, lo que le impidió pedir ayuda cuando se vio desvalido en el suelo. Pero su mujer no tardó en echarlo en falta: el hombre se había marchado a Calcena a las dos de la tarde, pasaban las horas y no regresaba. Acompañada por varios familiares y amigos, la mujer se fue a la finca a buscar al anciano, pero por más que lo llamaban este no contestaba. Rufino no oye bien y usa sonotone, pero tampoco el perro que lo acompañaba respondía a los gritos.

A punto de alcanzar la medianoche y tras peinar varias veces sin éxito la zona, preocupados, la mujer y el improvisado equipo de rescate decidieron dar cuenta de lo sucedido a la central de emergencias del 112, que movilizó enseguida a la Guardia Civil, Protección Civil y los Bomberos de la Diputación de Zaragoza, que acudieron con varios perros de rastreo. A la búsqueda del octogenario se sumaron también una veintena de vecinos a los que el alcalde, Mariano Miguel San Claudio, pidió ayuda de madrugada a través de un grupo de Whatsapp.

Empapado y lleno de golpes

No fue hasta las 2.30 cuando, el joven que habitualmente lleva a diálisis al desaparecido y un montañero del municipio decidieron volver a repasar una zona y dieron con Rufino en el zarzal. «Estaba consciente, pero completamente empapado y magullado. Había caído un verdadero aguacero por la tarde», relataba el regidor. «Ha crecido tanto estos meses la maleza que por más que no gritaban ‘estamos aquí, estamos aquí’, ni los veíamos a ellos ni veíamos la luz de sus linternas», explicaba.

Con no poca dificultad, el equipo de rescate consiguió llegar al lugar donde el anciano había quedado atrapado. Y en una camilla transportada por seis hombres, que se fueron dando relevos, lograron llevarlo hasta la nave polifuncional donde se había improvisado el centro de coordinación. «Tuvimos que quitarle la ropa y ponerle otra seca porque estaba muy mojado. Rufino seguía lúcido, pero está muy delicado de salud y pasar la noche a la intemperie hubiera resultado fatal», reconocía el alcalde de Calcena.

Una ambulancia trasladó al ahora vecino Beratón al hospital de Calatayud, donde pasó la noche recuperándose del tremendo susto. En principio, parece que presentaba ninguna lesión grave, por lo que, a las nueve de la mañana, le dieron el alta y su mujer se lo llevó a Soria, donde le tocaba sesión de diálisis. Final feliz para una desaparición que tuvo en jaque a toda Calcena.