El Ayuntamiento de Zaragoza se prepara para colocar cámaras térmicas y mamparas en los edificios

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto colocar sistemas de medición de la temperatura en los accesos de los principales edificios con el objetivo de no permitir la entrada a todo aquel trabajador o usuario que supere los 37,5 grados. Además, se ha previsto la colocación de mamparas en las zonas de atención al público para proteger tanto a los funcionarios como a los ciudadanos que se acerquen a los equipamientos.

Estas son dos de las medidas incluidas en la guía de actuación preventiva para la reanudación de la actividad laboral en los inmuebles municipales y que el pasado miércoles se pactaron con los sindicatos. El documento prevé una incorporación «gradual y progresiva» de los trabajadores a partir de mañana, cuando Zaragoza se incorpora a la fase 1 de la desescalada, aunque no se espera que la próxima semana vuelva un número importante de empleados a sus puestos de trabajo.

Operarios de los colegios

El concejal de Personal, Alfonso Mendoza, dijo que mañana se incorporan los operarios de mantenimiento de los colegios, a petición de la DGA, pero que solo se retornará al puesto de trabajo cuando estén garantizadas las medidas de seguridad en cada puesto. "No volverá ningún trabajador si no se cumplen las condiciones específicas establecidas en la guía", declaró Mendoza. Los sindicatos, por su parte, critican que los espacios de trabajo no están preparados para la desescalada.

El aspecto más novedoso está en los sistemas de control en los accesos a los edificios. En los de mayor afluencia, además de prever una entrada y salida escalonada para mantener la distancia de seguridad de dos metros, se prevé la toma de temperatura mediante cámaras o sensores termográficos. Si los centros de trabajo tienen una afluencia reducida, el control previo se hará con termómetros láser individuales.

La guía explicita que a los funcionarios con más de 37,5 grados no se les permitirá el acceso al centro de trabajo. En el caso de que fuera un usuario el que tuviera fiebre o no consintiera que se le tomara la temperatura, no podría entrar hasta que no estuviera vacío y el trabajador que debiera atenderle hubiera extremado las medidas de seguridad.

El Consistorio ya ha adquirido tres cámaras para los edificios de la plaza del Pilar y el Seminario, además de para el cuartel de la Policía Local de La Paz. Además de ha comprado una cámara más portátil y termómetros láser para el resto de instalaciones municipales con una afluencia relevante. Empezarán a instalarse esta próxima semana.

El Ayuntamiento también prevé la instalación de barreras físicas, como mamparas de plástico duro rígido o metacrilato. Ya se han proyectado este tipo de elementos de protección para colocarlos sobre los mostradores, las mesas o con un apoyo en el suelo. Estarán en zonas donde no se pueda garantizar la distancia de seguridad o de uso común, pero especialmente en los de atención al público: trabajadores sociales, juntas municipales, centros cívicos, registro, oficina municipal de consumo o en la oficina de relaciones con los ciudadanos.

El documento contempla la instalación de geles hidroalcohólicos, la limpieza de asideros con lejía, el fomento del teletrabajo y la limitación de reuniones presenciales, la eliminación de fuentes, la limitación de aforos en las distintas dependencias, la ventilación continua de los locales o en su defecto el uso de mascarillas... La guía establece que hay que colocar líneas de referencia en el suelo para garantizar la distancia de seguridad en las filas. Se recomienda por ejemplo no utilizar cafeteras comunes en las oficinas, no compartir los bolígrafos, no coger el DNI del ciudadano o mantener la mesa despejada. Estas medidas varían en función de los puestos y se intensifican en los trabajadores con riesgo de exposición.

