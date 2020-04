Solo 4 de los 45 congresos de Zaragoza afectados por la pandemia se han anulado

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja para mantener en pie el mayor número posible de congresos y ferias con el fin de no perder el importante impacto económico que su celebración tiene en la ciudad. Así lo indicó este lunes la vicealcaldesa y responsable de Turismo, Sara Fernández, que hizo hincapié en que, no obstante, por ahora solo se han cancelado cuatro de los 45 actos afectados por la epidemia del coronavirus. El resto han sido pospuestos, aunque la fecha todavía está por determinar.

El salón de plenos municipal está retomando poco a poco el pulso tras el parón impuesto por el estado de alarma y este lunes acogió –con menos concejales y equipados con guantes y alguna mascarilla– la primera comisión desde entonces, la de Cultura y Participación. Fernández explicó que se está preparando un plan de reactivación económica para que los sectores afectados por la crisis puedan "recuperarse cuanto antes".

Los 45 congresos cancelados o pospuestos afectan a 15.995 participantes. La vicealcaldesa dio a conocer estos datos tras una pregunta del edil del PSOE Chema Arnal, que siguió la sesión por videoconferencia, y que insistió en la necesidad de trabajar en un protocolo de actuación para asegurar que estos actos, que el año pasado dejaron un impacto de 53 millones de euros, se pueden llevar a acabo "en condiciones óptimas de higiene y salud". En este sentido, Fernández indicó que "en todo momento se ha estado con los organizadores generando confianza" para "conservar, promover y fidelizar esos eventos".

