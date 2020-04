Desaparición en el psiquiátrico, se cumplen tres años sin una sentencia firme

Lorenzo Nieto Peñalba desapareció el 11 de abril de 2017 –ayer se cumplieron tres años– del Centro Neuropsiquiátrico del Carmen de Garrapinillos, en el que estaba ingresado como paciente. Tenía 58 años y había llegado allí derivado por su médico debido a la fase severa de depresión en la que se hallaba y su intensa ideación suicida. En el centro fue sometido a un régimen médico y de control que incluía la imposibilidad de abandonar las instalaciones, ya que no tenía acceso ni a sus efectos personales, dinero o documentación. De hecho, salió en pijama y zapatillas. El vigilante de seguridad lo vio cruzar la puerta, pero cuando activó el protocolo y salieron a buscarlo, Lorenzo Nieto ya no estaba. La Guardia Civil, familia y amigos montaron varias batidas para buscarlo, pero jamás apareció.

Su esposa, María Peña Andrés, demandó al centro por no haber velado por la integridad de su marido, a pesar de sus antecedentes de fuga y sus tendencias suicidas, y por entender que fallaron las medidas de seguridad. En septiembre de 2019, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Zaragoza dio la razón a la familia de Lorenzo Nieto y responsabilizó al centro y al psiquiatra que lo atendía de la desaparición del paciente.

La magistrada concluyó que no habían tenido ni la vigilancia ni el cuidado debidos y los condenó a indemnizar a la esposa y a su hijo. Acordó una cantidad de 170.000 euros que deberían ser abonados de forma fraccionada en 10 años, por ser el periodo necesario para declarar legalmente fallecida a una persona desaparecida. Sin embargo, como recuerda ahora María Peña Andrés, el fallo fue recurrido y la Audiencia de Zaragoza aún no se ha pronunciado. «La sentencia tenía que estar a punto de salir, pero debido al estado de alarma todo ha quedado paralizado», dice.

Ayuda psicológica

La mujer reflexiona sobre la situación que están pasando miles de familias durante el confinamiento del coronavirus y las restricciones en los velatorios y enterramientos: «Estos días entiendo a los familiares de los fallecidos, ya que no han podido hacer una despedida en condiciones, pero ellos saben dónde están sus seres queridos, en cambio en mi caso no ha aparecido el cuerpo».

«En estos momentos –añade– estamos viendo las carencias de la sanidad pública, no solo en medicina general. En España se producen 10 suicidios al día, es la primera causa de muerte no natural en España y el mayor problema de la sanidad Europea según la OMS. Cuando todo esto acabe, mucha gente va a necesitar ayuda psicológica o psiquiátrica debido al confinamiento, perder el trabajo, estrés por trabajo… No debemos olvidarnos de que se va a necesitar personal médico y sanitario para atender estos casos».