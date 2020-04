Un sindicato de la Policía Local Zaragoza reclama en los juzgados que se dote a los agentes de gafas protección 

Un sindicato de la Policía Local de Zaragoza ha presentado este jueves ante el Juzgado de lo Social nº 2 de la capital aragonesa un escrito en el que solicitan que se adopten medidas cautelarísimas para que en el plazo de 24 horas el Ayuntamiento de la ciudad les dote de gafas de protección frente a la covid-19.

La denuncia se ha formalizado a través de la representación legal del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza (STAZ) tras ser denegada por el Servicio de Prevención del consistorio al entender que no son necesarias este tipo de gafas para la labor realizada por los agentes de este cuerpo policial.

Fuentes de este sindicato han asegurado a Efe "tener constancia" de que la corporación zaragozana dispone de este tipo de gafas, suministradas exclusivamente a otros servicios cuyo uso está contemplado según acuerdos laborales previos, por lo que aseguran no entender los motivos por los que ha sido rechazada su petición.

Han destacado, además, que la mayor parte de los servicios que realizan los agentes, entre un 60 y un 80 por ciento del total, son controles a personas y vehículos para vigilar el cumplimiento de las medidas de confinamiento que obligan a un contacto directo.

A tenor de las formas de contagio del virus, los agentes policiales consideran que las mascarillas y guantes que les han sido suministrados no son suficiente protección, ya que el lagrimal de los ojos es otra vía abierta al contagio.

Tras obtener una respuesta negativa a la petición del delegado de prevención del cuerpo, el sindicato STAZ ha decidido solicitar la intervención de la justicia para que se dote a los agentes de gafas de protección, según han relatado a Efe.

"Estamos todos movilizados y nuestro nivel de compromiso es excepcional -han subrayado las fuentes referidas-, pero no nos dotan de los medios necesarios para protegernos, y no por que no haya, sino porque el servicio de prevención municipal considera que no son necesarias para nuestro servicio".

"Entendemos que en primer lugar están los sanitarios, que son los que están en la primera línea de lucha contra el virus, pero si hay, por favor que nos las den para realizar nuestro trabajo con mayor seguridad", reclaman desde el STAZ.

Por otra parte, la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza se dirigió el pasado 31 de marzo a la Jefatura de la Policía Local de la ciudad para que se declare como "riesgo extremo" las situaciones en las que los agentes no puedan mantener la distancia mínima de un metro en intervenciones con personas o en domicilios y espacios cerrados.

Por esta razón, este sindicato urge que se dote de los medios de protección adecuados a los agentes de este cuerpo policial, que se renueven con la periodicidad necesaria y que les practiquen test PCR, "como al resto de servicios esenciales".

Esta petición se deriva de la solicitud hecha al Ministerio de Sanidad por la organización confederal de CCOO para reclamar que se considere personal de riesgo a bomberos, policía local y personal de Instituciones Penitenciarias.

