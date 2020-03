El riesgo de contagio no evita que el TSJA se reúna para decidir si anula el juicio a Lanza

El confinamiento obligatorio que ha impuesto el Gobierno de España a través del estado de alarma no impedirá que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) celebre hoy una vista para decidir si se repite o no el juicio del crimen de los tirantes, del que fue víctima Víctor Laínez y por el que fue condenado a cinco años de prisión Rodrigo Lanza como autor de un delito de lesiones dolosas en concurso con un homicidio imprudente. La Justicia decidió suspender todas las actuaciones judiciales y plazos procesales mientras dure la crisis sanitaria. Sin embargo, fijó una serie de excepciones entre las que se incluyen las causas con preso.De ahí que el presidente del TSJA, Manuel Bellido, haya decidido no aplazar la cita pese al riesgo de contagio que entraña que la defensa corra a cargo de un letrado con despacho y domicilio en Madrid, comunidad especialmente castigada por el coronavirus.

Le decisión de celebrar la vista no ha estado exenta de polémica, ya que no todas las partes implicadas la comparten. Según ha podido saber HERALDO, algunos consideran que «en estas circunstancias excepcionales, existen riesgos y hubiera sido mejor esperar». En cualquier caso, la Sala de lo Civil y Penal ha decidido adoptar una serie prevenciones para minimizar al máximo el peligro de contagio. De esta manera, Rodrigo Lanza no tendrá que sentarse en el banquillo y podrá seguir la sesión por vídeoconferencia desde el centro penitenciario de Zuera, tal y como solicitó su abogado, Endika Zulueta. El tribunal ha prohibido también el acceso de público a la sala de vistas y ha limitado a cuatro el número de medios de comunicación que podrán estar presentes: tres públicos y una agencia de noticias.

La defensa, a favor de la vista

La defensa recuerda que la vista de este jueves se incluye dentro de las excepciones que contempla el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que considera acertada la decisión de llevarla a cabo. En cuanto al riesgo de contagio, apuesta por guardar las distancias y adoptar una serie de precauciones. En cualquier caso, recuerda que «está en juego la libertad de una persona».

NOTICIAS RELACIONADAS La familia de Víctor Laínez y la Fiscalía piden la nulidad del juicio o la condena de Lanza por asesinato

El TSJA recibió hace días los escritos de la Fiscalía, la acusación particular, la popular y la defensa, por lo que hoy se limitará a escuchar una breve exposición de sus argumentos. De todos modos, habrá que esperar todavía algún tiempo para conocer la decisión del tribunal y saber si se repite el juicio o se condena a Rodrigo Lanza por asesinato, como piden las acusaciones, o se le rebaja la pena, como propone la defensa.

Contradicciones en el veredicto del jurado, afirmaciones que mediatizaron su respuesta, falta de motivación en el veredicto y en la sentencia. Estos son algunos de las razones que alegarán el ministerio público y la familia de Víctor Laínez para exigir la anulación del primer juicio y su repetición con un nuevo jurado. La defensa también ha recurrido el fallo, pero en su caso es para que se eliminen las agravantes de alevosía y motivos ideológicos y la responsabilidad civil de 200.000 euros que el juez impuso al procesado.

Al margen de esta vista, el TSJA tiene pendiente la celebración de otra para dirimir el recurso que Endika Zulueta presentó contra la decisión del magistrado José Ruiz Ramo de mantener al encausado en prisión provisional hasta al menos el próximo 9 de junio. El letrado planteó la nulidad del auto de 4 de diciembre de 2019, en el que acordaba la prórroga de la prisión provisional hasta el mencionado límite, argumentando que había sido una decisión que el magistrado tomó sin convocar a las partes a una audiencia.

Toda la información sobre el coronavirus en HERALDO.