Un socavón sorprende a varios vecinos de Garrapinillos a las puertas de sus casas

Un agujero de tamaño considerable sorprendió hace unos días a varios vecinos de Garrapinillos. Concretamente, a los que viven en la urbanización Torre Martínez, que pertenece al citado barrio rural, muy cerca de la carretera de Logroño.

El socavón, situado al margen de un camino, puso en alerta a los residentes de la zona la semana pasada, cuando empezó a hacerse evidente. "Salía de mi casa para llevar a mis hijos al colegio y entonces lo vi. Entonces avisé a los niños de que no pasaran por allí y de que tuvieran cuidado", señala una de las vecinas afectadas.

Esta misma vecina dio parte del agujero a la Policía Local y, hasta que llegaron los efectivos policiales protegió el lugar con una valla que sacó de un contenedor y una silla plegable a modo de señalización. "Con lo que se escucha últimamente de pozos nos daba pánico", añade. Y es que, este tipo de sucesos, recuerdan irremediablemente al caso de Totalán, que mantuvo en vilo a un país entero hace aproximadamente un año.

Horas después de recibir el aviso, la policía se personó en el lugar, al igual que bomberos. "Ese mismo día vino un camión del Ayuntamiento y pusieron unas vallas de color plata. Los bomberos dijeron que había que estudiar quién se tenía que hacer cargo de su arreglo", comenta la vecina.

El mismo día que se advirtió a la Policía, los Bomberos pusieron unas vallas de color plata. HA

Para ello, una técnico del consistorio se desplazó el pasado miércoles hasta la urbanización y determinó que el suelo en el que se ubica el socavón es de titularidad municipal. Según han informado fuentes del Ayuntamiento, está previsto que se actúe “a la mayor brevedad”, y este mismo viernes un técnico del área de Infraestructuras acudirá hasta Garrapinillos para estudiar qué materiales hacen falta y poder arreglarlo a comienzos de la semana que viene.

Los vecinos aseguran que el agujero "se ha ido agrandando en cuestión de días", y que su principal preocupación es la seguridad de los más pequeños. "El otro día, mi hijo de nueve años estaba jugando con una pelota y se le metió dentro. Por inercia fue detrás de ella, pero menos mal que estábamos nosotros fuera y lo vimos", afirma esta vecina.

El agujero, que está en terreno municipal, será reparado la semana que viene por el Ayuntamiento de Zaragoza.

La alcaldía de Garrapinillos también recibió el aviso hace aproximadamente cinco días, y aseguran que estarán pendientes de las medidas que se tomen. "Pediré información para ver qué es lo que han detectado allí y haremos un seguimiento", señala Mariano Blasco, alcalde del barrio rural.

La misma vecina que colocó las vallas provisionales cuenta que esta no es la primera vez que el agujero aparece, aunque desde alcaldía aseguran que no les consta que algo así haya ocurrido anteriormente. "Ya salió hace un año. Vallaron la zona pero no vino nadie más y otro vecino que tiene mucha maquinaria agrícola lo rellenó de tierra con una excavadora", comenta.

Socavón en Garrapinillos. L. R.

Esta no es la primera vez tras el caso del pequeño Julen que se da la voz de alerta por la presencia de agujeros o socavones que pueden suponer algún riesgo. Los residentes de Parque Goya advirtieron hace un año de media docena de orificios situados junto a la antigua carretera que iba hasta Juslibol. No se trata de una zona de tránsito habitual, pero muchos vecinos la utilizan para pasear o caminar junto a sus mascotas. Resultaron ser sifones sin sellar que se utilizaban para transportar el agua de las acequias de un lado a otro de la vía.

Algo similar ocurrió también en Valdespartera, concretamente, en el entorno del Centro Vecinal del barrio. En esta ocasión, se trataba de dos depósitos soterrados con una profundidad que rondaba los 80 centímetros y parcialmente llenos de escombros.