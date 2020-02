El movimiento vecinal de Arcosur lanza un mensaje de socorro

La unión hace la fuerza, y en la Asociación Arqueros de Arcosur lo saben bien. Tras más de una década trabajando para solucionar las carencias del barrio y conseguir equipamientos, el colectivo hace un llamamiento a la participación ciudadana para continuar en esa misma línea y evitar que el tejido vecinal se desinfle.

La última movilización convocada por la asociación tuvo lugar el pasado martes y en ella, socios y vecinos reclamaron la construcción del que será el primer espacio municipal de Arcosur: la Casa del Barrio. Sus impulsores consideran que la gente respondió positivamente, aunque no quieren lanzar las campanas al vuelo y esperan que, poco a poco, el número de miembros de la asociación continúe aumentando. “Los vecinos respondieron con entusiasmo a la llamada de la asociación. Hubo bastante gente y nuestras expectativas se quedaron cubiertas”, comenta Jorge Hidalgo, presidente del colectivo.

De hecho, el próximo domingo 23 de febrero está previsto que se realice un abrazo vecinal en el solar en el que se ubicará el equipamiento, e Hidalgo espera que el balance de participación también sea positivo.

De todos estos asuntos también se hablará en la próxima asamblea anual de la asociación, que se celebrará antes de que termine el primer trimestre del año. “Me gustaría que todos los que estuvieron en la concentración vengan a la asamblea. Eso significaría que les importa el barrio y que quieren conocer qué pasa en él”, añade.

En estos momentos, la asociación cuenta con alrededor de 400 socios, y nueve de ellos se sitúan en el entorno de la junta directiva. El barrio tiene ahora cerca de 5.000 vecinos, lo que significa que el colectivo reúne a poco menos que el 10% de la población de Arcosur. Hidalgo cree que, cuanta más gente se sume al colectivo, más fácil será para todos organizarse y estar al tanto de lo que ocurra en la zona. “Lo importante es tener más recursos humanos. Que si que si un día uno no puede ir a una reunión por el motivo que sea, otra persona pueda ir en su lugar”, señala.

La asamblea servirá para mostrar a quienes quieran acudir a ella las cuentas de la asociación y para hacer balance de los logros conseguidos el ejercicio pasado. También para exponer las líneas de trabajo de cara al presente año. “Para 2020, lo prioritario es la Casa del Barrio. Además, insistiremos en el segundo colegio y la realización de una tercera fase en el potrero, y hay que ir pensando en que nuestros niños se hacen mayores y tenemos que buscar la manera de contar con un instituto”, comenta Hidalgo.

“Si no hay alguien que lo mueva, no se consigue nada”

En los últimos años, la insistencia de la asociación ha hecho posible la mejora de servicios como la lanzadera que les conecta con el tranvía, cuya frecuencia pasó de ser de media hora a 15 minutos, permitiendo a los vecinos del barrio una mejor movilidad.

La construcción del primer colegio integrado, inaugurado en el año 2018 también ha sido uno de los grandes hitos del barrio. Y este año, los vecinos han conseguido que el potrero tenga luz, lo que les permitirá jugar y practicar deporte aún cuando haya anochecido.

No obstante, en la zona todavía queda mucho trabajo por hacer. Además, entre quienes viven en el barrio existe la percepción de que sin la asociación, Arcosur no sería lo mismo. “Quienes se acaban de incorporar piensan que tiene que existir, porque si no hay alguien que lo mueva, no se consigue aquello que se necesita”, aseguran.

“Si de verdad les importa el barrio en el que viven, han de conocer por lo que se pelea”, concluye Hidalgo.