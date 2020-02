Muere tres días después de ser atropellado por una furgoneta en la avenida de Goya de Zaragoza

El 3 de febrero de 2020 se recordará en Zaragoza como una de las fechas más luctuosas en lo que a siniestralidad vial se refiere, ya que a los dos motoristas fallecidos en el paseo de Cuéllar y la avenida de San José en apenas dos horas hay que sumar la muerte de un hombre de 72 años que fue atropellado el pasado viernes en la avenida de Goya. Hacía tiempo que no se registraba un inicio de año tan trágico en la capital aragonesa, donde las víctimas de tráfico se han reducido considerablemente durante la última década. De hecho, desde el pico de 14 fallecidos de 2010, las víctimas mortales habían descendido de forma progresiva hasta tocar suelo en 2019, cuando se contabilizaron solo dos decesos.

El atropello que ha terminado costando la vida a P. B. G. se produjo sobre las 10.20 del 31 de enero en la intersección de la avenida de Goya con el paseo de Fernando elCatólico. Según informó entonces la Policía Local, el viandante fue embestido por una furgoneta conducida por R. C. F., de 44 años, quien arrojó un resultado negativo en la prueba de alcohol. Como consecuencia del impacto, el peatón resultó herido grave y fue evacuado al centro hospitalario donde falleció el lunes. Y no era esta persona la única que permanecía ingresada como consecuencia de un atropello reciente en Zaragoza, ya que una mujer de 73 años, identificada como T. I. N.C., sigue recuperándose de las graves lesiones sufridas el pasado 30 de diciembre, cuando fue arrollada por un autobús urbano en pleno paseo de Pamplona.

Lo que confirman estos cuatro siniestros y también las últimas estadísticas es que peatones y motoristas son, con diferencia, los usuarios más vulnerables de la calzada. Como prueba, los dos fallecidos en el casco urbano de la capital aragonesa en 2019:ambos viandantes. El análisis de los accidentes de los últimos cinco años también revela un ligero repunte de los siniestros con motocicletas implicadas, que no bajan de los 400 anuales desde 2016 y cada vez se acercan más al medio millar. Como insisten desde la Policía Local de Zaragoza, ello no significa que los responsables de estos percances sean siempre los motoristas. Así, recuerdan que en los dos choques mortales del lunes los conductores de las motocicletas no cometieron ninguna infracción. Según las autopsias que se les practicaron ayer, ambos fallecieron por traumatismo craneal.