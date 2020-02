Montañana tendrá biblioteca, pero sobre ruedas

Tras varias semanas sin biblioteca, el barrio rural de Montañana volverá a contar con un servicio de préstamo de libros, discos y juegos, aunque esta vez, será sobre ruedas. El Ayuntamiento de Zaragoza podrá a disposición de sus más de 3.000 vecinos un bibliobús que cumpla la función que hasta ahora cumplía la biblioteca.

Así lo ha decidido el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas como medida provisional ante el deterioro del local en el que hasta ahora se ubicaba el servicio, que tuvo que cerrar el pasado mes de diciembre a causa de sus graves deficiencias.

Según ha informado el consistorio en una nota de prensa, las instalaciones situadas en la calle Nuestra Señora del Rosario sufrían goteras que ya habían provocado alguna inundación y desprendimientos en el techo. Además, existían averías en el sistema de calefacción y también problemas en cuanto a la accesibilidad en el edificio, ya que para entrar en él había que salvar un escalón.

Tras una visita de Paloma Espinosa, concejala de Educación, y vicepresidenta del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas a las instalaciones, se solicitó un informe técnico en el que además de estas, se recogen otras deficiencias del local. Apenas tiene unos 50 metros cuadrados, carece de baño propio y no está conectado a la red de datos municipal. “No me pareció que reuniese las más mínimas condiciones, no solo para la prestación del servicio, sino también de accesibilidad o de habitabilidad”, señaló Espinosa.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha optado por la instalación de un bibliobús que se situará junto al pabellón municipal cada 15 días, en viernes alternos y en horario de 16.00 a 17.30. El servicio comenzará a funcionar el próximo 14 de febrero y se espera que tenga una buena aceptación por parte de los usuarios. “Es un servicio que funciona con mucho éxito en aquellos barrios que carecen de biblioteca”, apuntó la concejala.

A la espera de un espacio más adecuado

Los vecinos del barrio llegan tiempo reclamando que la biblioteca se traslade hasta el Centro de Tiempo Libre (CTL), inaugurado en el año 2018. “Nos parece bien el bibliobús, aunque insuficiente. Esto debería ser motivo para acelerar la nueva biblioteca prevista”, señala Daniel Usón.

“Llevamos años quejándonos del mal estado de la antigua. No es accesible, las ventanas no cierran bien…”, explica Cristina Vargas, alcaldesa del barrio rural. Vargas asegura que el proyecto del nuevo espacio se está redactando, y que el bibliobús es tan solo una solución provisional. “No teníamos otras opciones ni otros espacios, así que el bibliobús nos parece bien”, señala. Sin embargo, desde alcaldía temen que una vez comience el servicio, haya quejas con respecto a la frecuencia o el tiempo que se pueda hacer uso de él. “Tenerlo solo quincenalmente y una hora y media es poco tiempo”, considera Vargas, que insiste en que lo “urgente” es disponer cuanto antes de la nueva biblioteca.

La intención del Ayuntamiento es “dignificar este servicio con el nuevo local, mucho más amplio y moderno”, gracias a una obra que se incluirá en el convenio de barrios rurales entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza. Hasta entonces, la biblioteca sobre ruedas será la única alternativa para los habitantes de Montañana.

Durante 2019 y según datos del consistorio, en la biblioteca de este barrio rural se realizaron un total de 947 préstamos, cifra un 53% inferior a la media de otras bibliotecas similares de la red municipal. Y tan solo 109 personas han sido “socias activas” del servicio, un 50% por debajo de la media. Unas cifras de uso “bajísimas” que de acuerdo con Espinosa están relacionadas “sin duda” por las “penosas condiciones de este equipamiento”.