"Es un día muy emocionante. Llevo aquí desde los 14 años y ya no puedo llorar más"

José Luis López acaricia un atún de 41 kilos como quien arrulla a un hijo. Y lo hace bajo la forja centenaria del Mercado Central, la que diseñó el turiasonense Félix Navarro a principios de siglo XX y que este jueves se reabre después de casi dos años de profunda rehabilitación. “Es muy emotivo haber llegado hasta aquí. Después de los nervios viene la relajación. El proyecto ha merecido la pena, es impresionante”, comenta.

José Luis y su hermana regentan Pescados José Luis, uno de los puestos más grandes de la lonja. Este miércoles han recibido la visita del alcalde, Jorge Azcón, y de los medios de comunicación, en un aperitivo de la inauguración oficial. Todos los detallistas han estado a las 12.00 en punto en sus puestos, en perfecto estado de revista, con el género expuesto. Tomates, borraja, ternera, merluza… Olores, colores y sabores en una jornada de emoción, en la que los detallistas han podido mantener un encuentro entre ellos con la compañía de un cuarteto de cuerda. Y cuatro puestos hosteleros que reconvierten el espacio en lugar de encuentro. “Dan ganas de comprar”, dice el alcalde. “Va a ser un motor turístico de la ciudad”, añade.

“Llevo 36 años aquí, me he criado en este mercado y esta reforma me ha permitido descubrir cosas que no conocía. Zaragoza se merece un mercado como este”, comenta José Luis, que sostiene que el nuevo mercado le va a dar “mucho movimiento al barrio y va a atraer gente a Zaragoza”. Su padre, que comparte el mismo nombre y que se jubiló hace 20 años, está emocionado. “Es maravilloso. Me gusta todo”, afirma.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha visitado este miércoles el renovado Mercado Central . Este juebves la lonja abrirá de nuevo sus puertas al público.

Otro de los puestos emblemáticos es Carnicerías Hermanos Pueyo. “Es un día muy emocionante. Llevo aquí desde los 14 años y no puedo llorar más”, señala David Pueyo. Dice que han sido días “estresantes, noches sin dormir” pata llegar a punto. La luz, la amplitud, el influjo del edificio… “Es impresionante”, resume respecto a su nuevo espacio de trabajo.

Yoli Ara y Ana Conchello, de Pollería Julia, están encantadas. “Está muy bonito todo. Tenemos ganas de empezar a vender”, dice Yoli. Ana comenta que ha pasado “muchos nervios”. “El puesto ha quedado muy bonito y esto va a continuar. Está todo nuevo, limpio, y se ha quedado gente muy profesional”, afirma Ana. Javier Oñoa, de charcuterías Montori-Barranco. “Es un día muy especial. Se va a trabajar mucho mejor”, afirma.