Cuenta atrás para el cierre del mercado provisional, que no será definitivo

La clausura del mercado provisional instalado junto a las Murallas Romanas de Zaragoza ya es inminente. La lonja que ha dado cobijo durante 22 meses a los detallistas del Mercado Central echará el cierre este sábado y no volverá a abrirse, al menos en esta ubicación, ya que el gobierno PP-Cs tiene la intención de trasladarlo a Parque Venecia.

Así lo ha explicado este jueves la concejal de Economía, Carmen Herrarte, que acudió al mercado junto al presidente de los detallistas, José Carlos Gran, en una "última visita de despedida". La lonja provisional dejará de dar servicio este sábado a las 15.00. Será entonces cuando los minoristas comiencen a trasladarse al reformado Mercado Central, que abrirá sus puertas el jueves, 6 de febrero, a primera hora de la mañana y contará con 69 puestos de venta, cuatro de ellos destinados a hostelería.

Las previsiones para la vuelta a la histórica lonja son, según ha indicado Gran, positivas. Durante sus casi dos años en la ubicación provisional los detallistas han visto incrementadas sus ventas en un 20%, lo que les hace mirar al futuro con "confianza". "Nos trasladamos con muchas ganas e ilusión al nuevo mercado", aseguró el presidente de la asociación.

La reforma, que ha calificado de "espectacular", ha supuesto una inversión de alrededor de 8,8 millones de euros y ha servido para que, entre otras cuestiones, los puestos ganen un espacio considerable. De los 160 que había anteriormente se pasa ahora a 74 (hay nueve todavía por salir a licitación) que ocuparán entre 18 y 20 metros cuadrados.

Destino Parque Venecia

La lonja provisional no se quedará sin uso. Su destino más probable será, según ha indicado Herrarte, la plaza de Marco Polo, en el barrio de Parque Venecia. "No queremos que el gesto del sábado sea un cierre definitivo", ha apuntado en este sentido la responsable del área. No obstante, de momento no se barajan plazos y por ahora se está realizando un informe técnico para conocer su viabilidad.

El coste de trasladar la instalación al nuevo emplazamiento rondaría los 1,2 millones de euros, pero solo retirarlo ya costaría casi la mitad. "No tendría sentido hacer semejante inversión con el dinero de los ciudadanos para nada", ha remarcado.

Según ha explicado la edil, los vecinos de la zona han manifestado una "necesidad real de equipamiento comercial" y, además, el plan de Mercados del anterior mandato ya lo contemplaba.

Para materializar el proyecto se tendrá en cuenta las características y necesidades de los vecinos, que son "gente muy joven y con hábitos de vida comunes", por lo que se quiere apostar por crear un canal digital que permita adquirir productos pese a la falta de tiempo. "Estamos trabajando con todas nuestras fuerzas para poder trasladar a Parque Venecia el equipamiento que los vecinos están demandando", ha resumido Herrarte.