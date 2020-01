Pilar Alegría teme que parte de las ayudas urgentes "queden sin gestionar" a final de año

El PSOE redobló este lunes sus críticas a PP-Cs por la decisión de dividir la partida de las ayudas de urgente necesidad para que parte de ellas, unos 5 millones, se concedan como subvenciones. Esta medida, que el gobierno justifica por la necesidad de cumplir las órdenes del interventor, llevó a la candidata socialista, Pilar Alegría, a considerar que esas cuantías "se quedarán sin gestionar" a final de año y a decir que "pueden acabar sirviendo para amortizar deuda".

La cuantía global de las ayudas no varía (9,3 millones), pero sí su forma de tramitación. 4,2 millones van destinados a gastos de alimentación y se distribuirán como hasta ahora, como gasto corriente. Pero los 5,1 restantes, que se utilizan para el pago de energía, alquiler o ayudas médicas, se concederán por la vía de la subvención. El gobierno sostiene que no habrá retrasos en los plazos y nada cambiará para los beneficiarios. Pero la oposición no opina lo mismo.

Por eso, la líder del PSOE acudió a la sede del Justicia de Aragón para presentar una queja por la medida del gobierno. "He tenido una reunión con el Justicia para presentar una queja sobre la nefasta decisión con las ayudas de urgencia. Van a incrementar las trabas administrativas y esas ayudas de urgencia van a dejar de ser tales de urgencia", dijo Alegría, que echó en falta que se tomen estas decisiones mientras no se refuerzan los servicios sociales.

Enmiendas de ZEC y Podemos

A la espera de que este martes se conozcan el global de las enmiendas, el portavoz de ZEC, Pedro Santisteve, presentó sus propuestas en materia de urbanismo, con las que pretenden mover 41 millones de euros. De esta cantidad, 15 millones irían a un plurianual para el desarrollo de planes de barrios, de los que 3 corresponderían a 2020. Defienden 1,5 millones para obras en los barrios rurales, 11 millones en varios años para la reforma de la avenida de Navarra y 6 millones para el centro deportivo del Distrito Sur.

Podemos también avanzó sus enmiendas. Al final presentará 118 por valor de 21,2 millones.Su portavoz, Fernando Rivarés, que anunció una enmienda a la totalidad, calificó los presupuestos de "nefastos". "Es un presupuesto injusto, malo y ficticio. Es falso en los ingresos, y por tanto también en los gastos", dijo.