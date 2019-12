¿Dónde han ido a parar los gatos que vivían en la antigua fábrica de Giesa?

Desde 2005, año en el que la antigua fábrica de Giesa dejó de funcionar en pleno centro de Las Fuentes, muchos han sido los proyectos que han planeado sobre este inmueble construido en la década de los 40. Su derribo y limpieza comenzó a mediados del pasado mes de noviembre, no sin antes haber rescatado al más de medio centenar de gatos que habitaban en su interior. Ahora, los voluntarios del proyecto CES (Captura Esterilización y Suelta) buscan ayuda para seguir manteniendo a los felinos en las mejores condiciones posibles.

A través de las redes sociales, los voluntarios han lanzado una campaña de recogida de alimentos y otros enseres con los que poder continuar cuidando a los gatos recién rescatados, entre los que hay adultos pero también cachorros. Pienso, latas de comida, casetas, areneros, rascadores y productos de limpieza son algunas de las cosas que más necesitan y que piden en su llamamiento. “Lejía, escobas, fregonas y sobres de comida nos hacen mucha falta”, señala Virginia Aguilera, una de las voluntarias que participó en el rescate.

La tarea de localizar y trasladar a todos los gatos del inmueble no fue fácil, e hicieron falta cerca de dos semanas para darla por finalizada. “Recibimos un aviso de la Oficina de Protección Animal de Zaragoza y nos dijeron que había que sacarlos con urgencia. Ellos dieron prioridad a los cachorros, porque entendían que los adultos podían escapar solos, pero no quisimos dejar ni uno”, explica. Con esa condición, los voluntarios lograron retrasar lo suficiente el inicio del derribo –les habían dado dos días para hacer el rescate- y tras muchas horas, consiguieron sacar a los 53. “El mismo día que nos llamaron hicimos una valoración y vimos que la fábrica estaba en unas condiciones lamentables de limpieza y que también había animales fallecidos”, recuerda Aguilera, que estuvo trabajando en el rescate varios días hasta altas horas de la madrugada.

En estos momentos, los animales se encuentran de manera provisional en el Centro Municipal de Protección Animal de Zaragoza (CMPA) de Peñaflor. “De momento, es lo que nos han podido dar. Desde Participación Ciudadana nos han dicho que pueden estar aquí unos diez u once meses”, afirma la voluntaria. No obstante, el objetivo de sus cuidadores es que los gatos sean trasladados a la capital aragonesa. “Queremos que nos den algo más céntrico para que sea más fácil acceder a ellos. No los vamos a abandonar, eso está claro”, asegura Aguilera, que afirma que el cambio de ubicación ha podido estresar a los animales.

“Toda ayuda será bienvenida”, recuerda la voluntaria, que anima a quienes quieran colaborar a informarse a través de la página de Facebook del Proyecto CER Zaragoza Voluntarios de los puntos en los que se está recogiendo el material.

Un total de 90 colonias felinas en Zaragoza

Según datos de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, la ciudad alberga en la actualidad 90 colonias felinas que son controladas por un total de 284 voluntarios que también velan por el bienestar de otros animales. Y es que, aunque el 60% de sus gestiones tienen que ver con los gatos, el 40% del trabajo restante corresponde a perros.

El Proyecto CES se puso en marcha en noviembre de 2012 por parte del consistorio para controlar la población de gatos en la capital aragonesa. Los voluntarios se encargan de mantener limpias las zonas que habitan, de alimentarlos y de trasladarlos al veterinario para su esterilización.

No obstante, el trabajo de estos voluntarios ha empezado a ir más allá, y ellos mismos han creado lo que denominan el Proyecto CER (Captura, Esterilización y Retorno). “Ahora también nos dedicamos a buscar casas de acogida para los animales y hogares definitivos, porque muchos de los que encontramos en la calle provienen del abandono”, concluye Aguilera.