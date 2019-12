PP-Cs sustituye por bono-taxis la mitad del servicio de bus para discapacitados

El Ayuntamiento de Zaragoza va a recortar un 50% el servicio de autobús para personas con movilidad reducida. Con esta medida, el gobierno PP-Cs prevé ahorrar un millón de euros de la contrata de Avanza, que se repercutirá, previsiblemente, en el refuerzo de otras líneas. A cambio, el presupuesto del próximo año aumentará la dotación para la subvención del uso del taxi por parte de este colectivo con necesidades especiales. En concreto, pasará de 720.000 euros a 950.000, a los que habrá que sumar otras dos partidas de 150.000 cada una para la concesión de ayudas a la compra de taxis adaptados y eléctricos.

El principal motivo de la decisión es económico, ya que los buses amarillos son más caros. "Los taxis son eficaces y prácticos para los usuarios y tienen ventajas económicas", dice la concejal del área, Natalia Chueca. El coste del servicio de buses amarillos alcanzó los 2 millones de euros en 2018, año en que registró 85.000 usos. Mientras, la subvención municipal a los bonos para los taxis adaptados supuso 720.000 euros en 2019, que permitieron 71.000 desplazamientos. El Consistorio quiere desmantelar paulatinamente el bus para personas con movilidad reducida y canalizar sus necesidades a través del taxi.

Las limitaciones de la flota

Eso sí, esta apuesta cuenta con una limitación: solo 89 de los 1.700 taxis están adaptados, por lo que la demanda que pueden llegar a absorber es limitada. Existe lista de espera para obtener los bonos, y aunque se prevé reducir con el aumento de la financiación, no se logrará satisfacer todas las peticiones. En la actualidad hay 600 usuarios de taxis adaptados, y una lista de espera de 150 personas. Quienes pueden usar los bonos pagan 0,74 euros por coger un taxi, y el Ayuntamiento subvenciona el resto del coste hasta 12 euros por viaje.

Marta Valencia, presidenta de Cermi Aragón, confirma que los taxis son "más operativos, funcionan las 24 horas y pueden entrar por cualquier calle", frente a los buses, que "se tienen que reservar con tiempo y no circulan por la noche". Aún así, advierte de que "no hay suficientes taxis adaptados", por lo que pide que no se eliminen todos los autobuses amarillos. "Ojalá todos los de línea regular fueran accesibles, pero no es así. Además, hay algún tipo de silla de ruedas que no cabe en los taxis adaptados", dice Valencia, que recuerda que los bono-taxis no están disponibles para quienes obtienen el certificado de discapacidad tras cumplir los 65 años.