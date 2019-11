Doce parques y plazas de la ciudad estrenarán juegos infantiles en primavera

Hasta una docena de parques y plazas de la ciudad verán renovadas sus áreas infantiles de cara a la próxima primavera. Así lo anunció hace unos días el Ayuntamiento de Zaragoza, que invertirá más de medio millón de euros en la remodelación integral de diez áreas y remodelación parcial de otras dos.

El Gobierno de la ciudad ha lanzado esta contratación con un presupuesto base de licitación de 533.055 euros (IVA incluido) y está previsto que el proceso finalice a finales de febrero. Según ha avanzado el consistorio, la instalación de los nuevos juegos podría comenzar el próximo mes de marzo.

La remodelación correrá a cargo del Servicio de Parques y Jardines, y se llevará a cabo en ocho barrios de Zaragoza. El mal estado de algunas zonas infantiles era un motivo de queja frecuente entre los distintos colectivos vecinales de la ciudad.

El parque del Tío Jorge será una de las zonas verdes de El Rabal en las que se intervendrá, aunque será la única, ya que los juegos infantiles de los Jardines Aguilar del Ebro también se renovarán.

En el Actur se arreglarán los de la plaza de la Tauromaquia; en la Almozara los de la plaza Emilio Alfaro; en Alfocea los del parque Gerardo Marín Zarea; y en Santa Isabel los de la plaza de la Cultura y los del parque de Los Paseantes.

El barrio de San José también será uno de los beneficiados por esta medida. Allí se actuará en los juegos de la plaza Utrillas y en los de la plaza Reina Sofía, una zona en la que los vecinos han reclamado en varias ocasiones un mejor mantenimiento.

Lo mismo ocurre en el parque de Torre Ramona. La Asociación de Vecinos Las Fuentes de Tramacastilla ha denunciado el mal estado de conservación en el que se encuentra este espacio y, en concreto, sus zonas para niños. José Luis Ibáñez, presidente del colectivo, asegura que los columpios del área infantil son “muy viejos” y sospecha que pueden no estar homologados debido a esa antigüedad. “Es necesario cambiarlos y poner el suelo de goma, porque ahora es de tierra”, señala. Además, Ibáñez recuerda que al instalar aparatos de ejercicio para mayores se eliminaron algunos elementos infantiles que no han sido repuestos.

La renovación de los juegos llegará una vez comenzada la primera fase de la reforma del parque, que comenzará, previsiblemente, en enero del año que viene, aunque desde la asociación se muestran escépticos con estos plazos. “Primero dijeron que la reforma empezaría en octubre. Hasta que no entren las máquinas, yo no me creeré”, apunta Ibáñez.

También se intervendrá en dos zonas del barrio de Parque Venecia: la plaza de Marco Polo y la plaza San Marcos. Es en esta última donde el Ayuntamiento realizará la mayor inversión, hasta 100.000 euros según informan fuentes del consistorio. El importe previsto para el resto de zonas ronda los 40.000 euros, a excepción de dos áreas infantiles en las que el gasto será algo menor.

“Es cierto que las plazas tienen mucho hormigón y poco verde, y que con los altos índices de natalidad que tenemos los pocos juegos que hay se han quedado pequeños. No es estén deteriorados, es que no dan abasto”, explica José Antonio Andrés, presidente de la Asociación de Vecinos Somos Parque Venecia.

Andrés asegura que la medida ha sido “bien acogida”, aunque reconoce que les ha cogido “por sorpresa”. “Vemos bien las actuaciones. Se agradecen, ya que es muy necesario que se vayan a realizar pero no sabemos el alcance de ellas, por lo tanto, nos falta información para poder valorarlas adecuadamente”, lamenta.

Mejoras en seguridad e inclusión

La renovación de estas zonas para niños proviene de las mejoras aprobadas por los vecinos a través de los antiguos Presupuestos Participativos, cuyos trámites administrativos y de contratación ha impulsado el nuevo gobierno durante los últimos meses. A diferencia de otros años, en los que este tipo de partidas se incluían dentro del Área de Participación, de cara a los Presupuestos de 2020 se incluirán en el Área de Parques y Jardines.

De esta manera, según apuntan fuentes municipales, se podrá prestar especial atención a los criterios de seguridad e inclusión de las instalaciones. “Se va a supervisar especialmente que se cumplan todas las normativas al respecto y se va a intentar que los juegos infantiles puedan ser aprovechados por todas las familias”, concluyen desde el Ayuntamiento.