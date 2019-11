Podemos propone calificar a toda Zaragoza como zona saturada de salones de juego

El grupo municipal de Podemos-Equo ha presentado este miércoles 13 medidas con las que pretende hacer frente al auge de las casas de apuestas y salones de juego, que consideran "un grave problema de salud pública y seguridad ciudadana". Calificar toda la ciudad de zona saturada o aumentar sus tasas e impuestos un 50% son algunas de sus propuestas.

Todo esto viene a colación de la licencia de obra que concedió este lunes la Gerencia de Urbanismo a un salón de juego que ya llevaba tiempo abierto en el distrito Universidad, concretamente en el número 39 de la avenida de Juan Carlos I. El establecimiento, según informaron desde el Ayuntamiento de Zaragoza, contaba ya con las oportunas autorizaciones administrativas para el ejercicio de la actividad y lo que se concedió fue "una modificación sustancial por obras en el local que requería de una nueva licencia urbanística".

Los grupos de la oposición criticaron que el concejal del área, Víctor Serrano, no conociese específicamente en el momento de la reunión si el local ya estaba o no en funcionamiento, pero tras solicitar el informe oportuno se concluyó que este era el motivo de la solicitud y que el salón contaba con autorización desde el 13 de abril de 2007, que en 2017 fue renovada por un periodo de diez años, por lo que será válida hasta 2027. En los últimos cuatro años se tramitaron un total de 20 expedientes de estas características y la actual corporación ha resuelto, con este último, dos.

El resultado de la votación a cerca de conceder la licencia al expediente que se llevó el lunes solo obtuvo un voto en contra, el de Podemos-Equo. PP, Cs y Vox votaron a favor, mientras que PSOE y ZEC se abstuvieron. No obstante, se trataba de un acto reglado por lo que, como indicaron desde el ayuntamiento, no había posibilidad de que no se concediese. Respecto al voto de su formación, Fernando Rivarés se ha pronunciado la mañana de este miércoles, asegurando que asumirá las consecuencias jurídicas que este posicionamiento podría suponer, al tiempo que ha criticado al gobierno por desconocer que el local de Universidad ya llevaba años abierto.

Asimismo, el portavoz de la formación morada ha recordado que el juego patológico afecta sobre todo a los jóvenes y ha presentado las 13 medidas para hacer frente la proliferación de salones de juego, casas de apuestas, bingos y derivados, indicando que el primer paso "fundamental" es que sea reconocido de manera oficial como "un problema de salud pública y seguridad ciudadana".

Además ha vuelto a pedir la moratoria de un mínimo de seis meses en la concesión de nuevas licencias para que no se responda a ninguna petición hasta que haya un cambio en la legislativa autonómica.

Rivarés ha criticado que la mayor parte de las casas de apuestas se concentren en las mismas zonas, como es el caso del barrio Delicias, donde en el pasado ejercicio se abrieron siete locales de los once que lo hicieron en toda Zaragoza. Aun así, también ha propuesto que se declare a la totalidad de la ciudad -que cuenta con 70 salones de juego, cinco locales de apuestas deportivas, un casino y diez bingos- como zona saturada, para acabar reduciendo la cifra a únicamente 35 establecimientos. Además, el grupo municipal quiere que se realicen inspecciones en todos estos locales porque "intuimos muchas irregularidades". Piden además que se incrementen en un 50% las tasas e impuestos que pagan los establecimientos que ejercen esta actividad y que instalen sistemas de reconocimiento facial para impedir la entrada a menores y de los que se encuentren en la lista de autoprohibición.

Por otro lado, el portavoz de Podemos-Equo también ha exigido, entre otras cosas, que se aumenten los recursos humanos y materiales con los que cuenta el Centro Municipal de Prevención de Adicciones (CMAPA), donde ha asegurado que se lleva a cabo un "excelente" trabajo pero que no cuentan con un número suficiente de profesionales.

Rivarés ha hecho referencia asimismo a la publicidad, exigiendo que se prohíba que los salones de juego y casas de apuestas se anuncien en cualquier espacio público que tenga relación con el Ayuntamiento de Zaragoza, como en los estadios deportivos.

El gobierno PP-Cs ya anunció el lunes, por su parte, que solicitó la redacción de un informe que aclare, en base al marco legal municipal, la capacidad de actuación del Consistorio para instaurar una ordenanza que marque el establecimiento de zonas saturadas y para regular las distancias mínimas entre este tipo de locales y los espacios con gran afluencia de menores. También apuntaron que se realizará un mapeo de la ciudad para conocer y controlar las ubicaciones exactas de todos los establecimientos que ejerzan actividades relacionadas con el juego.