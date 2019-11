La acampada 'fantasma' de la plaza de España en Zaragoza

Desde primera hora de la mañana, tres tiendas de campaña y varios carteles con mensajes como "nadie sin hogar" han llamado la atención de los zaragozanos que pasaban por delante del edificio de la Diputación Provincial de Zaragoza, en la plaza de España .

Una reivindicación sin nadie que le pusiera voz, solo una solitaria pancarta sujeta a dos árboles. A lo largo de toda la mañana de este miércoles, ninguno de los establecimientos que se sitúan próximos a la acampada han visto a nadie relacionado con los carteles y las tiendas: "No he visto ningún movimiento", han asegurado desde el bar Cuarto Espacio. Mamadou Llaie ha permanecido sentado en el banco más próximo a las tiendas de campaña -a tan solo un par de metros- durante media hora y no ha "visto nada".

Tal y como se puede leer en los paquines pegados en las farolas próximas a las tiendas de campaña, se trata de una movilización de 'Nadie sin Hogar'. "Si estas sin techo y estás harto/a de que te traten mal y te dejen en la calle, únete al movimiento nadie sin hogar", pone uno de los folios de información. Según esta misma pancarta, la acampada comenzaba este martes, sin embargo, ha sido este miércoles cuando Zaragoza ha amanecido con tres tiendas en la plaza de España.

Muchas preguntas y pocas respuestas. Mensajes reivindicativos pero nadie que los defienda.