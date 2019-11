Javier Laínez: "¿Dónde está la navaja que mató a mi hermano?"

Este martes se celebra la segunda sesión del juicio por el asesinato de Víctor Laínez, de 55 años, a consecuencia de los golpes propinados presuntamente por Rodrigo Lanza Huidrobo, de 35. El juicio por el conocido como 'crimen de los tirantes' comenzó este lunes, casi dos años después del trágico suceso.

Javier Laínez, hermano del fallecido, ha contestado a los medios de comunicación que se agolpaban a las puertas de la Audiencia de Zaragoza momentos antes de iniciarse la segunda sesión: "¿dónde está la navaja, la navaja se evaporó? Porque la policía me parece que llegó en tres o cuatro minutos, no sé... ¿dónde está la navaja? Algo tendrá que decir. Ayer ya lo vieron que parecía el yerno perfecto. Lo que tampoco entiendo es cómo no sale esposado con dos guardias civiles a cada lado. Parecía uno más de la sala, un ciudadano más", ha dicho a los medios.

Respecto al cambio físico del acusado Rodrigo Lanza, Laínez ha añadido que l"es un antisistema que ahora viene de formalito, parece un ejecutivo", ha ironizado.

Laínez ha recalcado que sí cree que el asesinato fue por motivos ideológicos; "lo dicen hasta los compañeros de Rodrigo Lanza. No quería que hubiera ni nazis ni falangistas en la Magdalena, como si él fuera el que decide quién vive en la Magdalena. Eso lo dicen los amigos que van con él, no lo decimos nosotros", resaltó.

Al ser preguntado por si alguien con una camisa con el lema 'Heil Hitler' es antisistema o no, contesta: "Yo de 'Heil Hitler' no digo nada. Me puedo hacer una foto con un travesti y no soy un travesti. Mi hermano si hubiera sido un nazi o un falangista de estos tendría antecedentes penales y que yo sepa no tenía antecedentes penales", ha dicho momentos antes de que comenzara la segunda sesión del juicio contra Rodrigo Lanza.

