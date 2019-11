Juicio contra Rodrigo Lanza | "Ojalá hubiera tenido mi hermano un cuchillo"

Un jurado popular juzga a partir de este lunes en la Audiencia de Zaragoza al antisistema Rodrigo Lanza como presunto responsable del asesinato por odio de un hombre de 54 años que llegó al bar en el que se encontraba con unos tirantes con la bandera española.

A lo largo de esta semana y hasta el próximo 11 de noviembre, los jurados podrán escuchar al acusado, cuyo abogado, Endika Zulueta, pide la absolución para él. Pero también oirán a 16 peritos y 34 testigos, entre ellos allegados y familiares de la víctima, que solicitan una condena de 25 años de cárcel, la máxima que prevé el Código Penal, por un delito de asesinato con la agravante de haber sido cometido por motivos ideológicos. Porque en este caso, tanto su familia, como la Fiscalía y el partido Vox, que se personó en la causa, mantienen que fueron las absolutamente dispares ideologías de ambos protagonistas –plasmadas en su estética y vestimenta– las que derivaron en el crimen.

Más información Un jurado decidirá si el crimen de los tirantes fue un asesinato por motivos ideológicos

En declaraciones a la prensa, momentos antes de que comenzara el juicio, el hermano de la víctima Javier Láinez ha dicho que su hermano no llevaba un cuchillo como afirma el acusado y que "ojalá lo hubiera llevado porque así le hubiera metido él 70 puñaladas y podría ir a verlo a la cárcel y no al cementerio", como va ahora. También ha dicho que no es cierto que su hermano fuera nazi, que son "una familia humilde que nunca ha tenido problemas ni se ha metido con nadie".

"Hoy será el día de ponerle cara al acusado y a su entorno", ha concluido en declaraciones a los medios.

Pasadas las 10.30, el magistrado que va a presidir el tribunal, José Ruiz Ramo, se ha reunido con los abogados de las distintas partes, la Fiscalía, la acusación particular, la acusación popular y la defensa de Lanza, para seleccionar a los 11 miembros que compondrán el jurado popular.

Más información La Fiscalía también pide 25 años de cárcel para Rodrigo Lanza por el crimen de los tirantes

Rodrigo Lanza se enfrenta a 25 años de cárcel

El ministerio público solicita una condena de 25 años de prisión para Rodrigo Lanza Huidobro por el presunto asesinato por odio, con alevosía y ensañamiento, de Víctor Laínez, así como el pago de una indemnización de 150.000 euros a la familia de la víctima y de 5.600 al Salud, presente en la causa como actor civil, por los gastos generados.

Esta petición es la misma planteada por el representante legal de la acusación particular en nombre de la familia de la víctima, el letrado zaragozano Juan Carlos Macarrón, quien sostiene que el acusado se sirvió de un objeto contundente en sus manos para causar mayor daño.

En defensa de Lanza, su letrado asegura que su cliente tuvo que defenderse de un ataque con arma blanca, aunque ni el arma fue localizada tras el crimen ni los testigos interrogados corroboran su versión.

Estos hechos fueron condenados desde distintas instancias políticas del país, entre otras por Pablos Iglesias (Podemos), Albert Rivera (Cs), Juan Ignacio Zoido (PP) y Gabriel Rufián (ERC).