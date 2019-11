Vox recuerda a Laínez en Twitter

Vox ha tenido hoy lunes un recuerdo para Víctor Laínez, el hombre agredido mortalmente en 2017 en Zaragoza presuntamente por el antisistema Rodrigo Lanza. Y lo ha hecho de la manera más reconocible posible: gracias a los tirantes que lucía el fallecido en el momento de los hechos y que han dado nombre al caso.

Hoy arranca el juicio contra el asesino de #VictorLainez como hice en su día hoy me he puesto tirantes. #Terecordamos en la #EspañaViva en #EspañaSiempre pic.twitter.com/y80h3n0jeT — #Amor#Unión#Trabajo#Constancia#SentidoComún#España (@vicpiedra) November 4, 2019

"Hoy arranca el juicio contra el asesino de #VictorLainez como hice en su día hoy me he puesto tirantes. #Terecordamos en la #EspañaViva en #EspañaSiempre". Así se expresa en la red social Víctor González, vicepresidente de Vox, que adjunta una fotografía en la que se puede ver, de izquierda a derecha, al propio González, a Javier Ortega Smith, secretario general del partido; a Santiago Abascal, presidente de la formación; a Rocío Monasterio, vicepresidenta en Madrid, y a su esposo, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso. Cabe destacar que Monasterio no luce tirantes, pero sí una americana de color rojo.

Vox está personado en el caso, que se juzga desde este lunes en la Audiencia Nacional de Zaragoza, como acusación popular contra Rodrigo Lanza, el antisistema que presuntamente mató a Víctor Laínez en un bar la madrugada del 8 de diciembre de 2017 supuestamente por llevar esos tirantes.

La Fiscalía y las acusaciones particular y popular piden una condena de 25 años para Rodrigo Lanza por un asesinato de odio, con alevosía y ensañamiento, mientras que la defensa de Lanza pide la absolución al asegurar que este actuó por temor a perder la vida, sin motivación ideológica, en estado de pánico y afectado por el consumo de alcohol.