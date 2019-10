Perfil de Carmelo Asensio, candidato de CHA al Congreso por Zaragoza en las elecciones generales del 10 de noviembre

Nacido en Zaragoza en 1967, Carmelo Asensio lidera la lista por la provincia de Zaragoza al Congreso de CHA, que concurre a estas elecciones en coalición con Equo y Más País, de modo que el partido de Íñigo Errejón tiene representación y un líder reconocido en Aragón. El 95% del Comité Nazional del partido nacionalista votó favorablemente la propuesta de su presidente, José Luis Soro, y la Ejecutiva de coaligarse con Más País por la circunscripción de Zaragoza.

Asensio, licenciado en Ciencas Económicas y Empresariales, especializado en Economía Aplicada y en Economía Laboral, fue hasta junio de 2011 responsable del Gabinete de Estudios Económicos de Comisiones Obreras de Aragón y del Consejo Económico y Social de Aragón (CESA). También ha sido socio fundador de la cooperativa de consumo de productos ecológicos El Bilsaltico, y es asimismo miembro de la organización Ecologistas en Acción.

En 2009 asumió la coordinación del Rolde de Economía y política laboral de Chunta, de cuyo Comité Nacional forma parte. Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza en la pasada legislatura, en las elecciones del 26 de mayo pasado CHA logró en la ciudad 15.511 votos, un 4,67% del total, frente a los 22.067 que consiguió en 2015, y la exigencia de alcanzar el 5% de sufragios impidió que el partido mantuviera la representación en el consistorio de la capital aragonesa. Pese a ello, en el conjunto de Aragón CHA subió en más de 11.000 votos, lo que le permitió pasar de dos a tres diputados en las Cortes.

Entre los años 2011 y 2015 fue presidente de la junta de distrito de Actur-Rey Fernando, y después de la de Santa Isabel.

Como cabeza de lista de la coalición Más País-CHA-Equo, Carmelo Asensio pretende “empujar en Madrid un gobierno de progreso” y llevar la voz de Aragón al Congreso. En ese sentido, señaló que la base del programa electoral estará elaborada desde la perspectiva aragonesista, ecologista, feminista y de izquierdas, que son las bases de CHA, y que se aporte una visión general de lo que es también el medio rural.

La formación nacionalista también tiene intención de presentar candidatura por la provincia de Huesca y, a poder ser, con Más País. No obstante, el planteamiento de la formación que lidera Íñigo Errejón es no presentarse en las circunscripciones con menos de siete escaños, por lo que Chunta podría concurrir en solitario. Algo que no hará en Teruel, donde no quiere presentarse para no perjudicar las reivindicaciones de Teruel Existe, pero tampoco hará campaña por ninguna opción.

