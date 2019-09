La coalición de Más País y CHA se limita a Zaragoza y la liderará Carmelo Asensio

El Comité Nazional de CHA ha ratificado este viernes el acuerdo alcanzado por su dirección con el partido de Íñigo Errejón para concurrir juntos a las elecciones generales del 10 de noviembre, una alianza que incluye también a Equo. De momento, solo lo harán por la circunscripción de Zaragoza, tal y como había pactado la dirección con Más País, y el exconcejal Carmelo Asensio encabezará la candidatura. No obstante, se le pedirá a su socio electoral compartir también lista en Huesca y, de no salir adelante, se presentarán en solitario. En la única provincia aragonesa en la que no se podrá elegir papeleta con las siglas del partido será en la de Teruel.

El respaldo del máximo órgano entre congresos de CHA a las negociaciones con Más País ha sido casi unánime, con más del 95% de los votos. Asensio también ha logrado una amplia aprobación, del 88%.

La opción de concurrir por Teruel estaba descartada antes incluso de comenzar el Comité Nazional tras la consulta realizada a las bases de la provincia. El líder del partido y consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha explicado que el 63% de los 90 militantes que han llegado a participar se decantaron por renunciar a presentarse. Además, anunció que en Teruel no se hará campaña ni se pedirá el voto por ninguna de las candidaturas.