CHA comienza a vaciar sus despachos tras perder la representación en el Ayuntamiento

Los dos concejales en funciones del grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, y Leticia Crespo, han comenzado a vaciar sus despachos tras perder la representación en el Consistorio.

La concejal Leticia Crespo no concurría en las listas del 26 de mayo puesto que había tomado la decisión de volver a su anterior actividad de docente de Secundaria. En su lugar, el segundo puesto de la candidatura, figuraba Ángela Labordeta.

Por su parte, el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, que encabezaba la candidatura volverá después de dos legislaturas a su puesto en el Gabinete de Estudios Económicos del sindicato CCOO. "Tenía una excedencia forzosa por ser elegido cargo público y he pedido el reingreso".

Carmelo Asensio ha avanzado que CHA estará "muy presente en el día a día del Ayuntamiento", y ha detallado que "no solo se limitará a las intervenciones en el pleno desde la zona del público, sino también en la "realidad de la ciudad en el día a día".

"Hay que aprender de los errores cometidos y aunque me sienta responsable del resultado electoral estoy muy concernido con lo que pasa en mi ciudad y más si hay un gobierno de derecha, como parece que apunta".

Al respecto ha opinado que "no es una buena noticia" la posibilidad de que el candidato del PP a la Alcaldía, Jorge Azcón, sea el alcalde y "más dependiente de la extrema derecha", en referencia a Vox. "Se corre el riesgo real de que todo lo conquistado estos años se pueda perder y por eso CHA era pieza clave para avanzar en gobiernos de izquierdas y evitar los gobierno de la derecha".

Asensio tuvo este viernes una fiesta sorpresa a iniciativa de técnicos y funcionarios municipales, asesores y miembros de las secciones sindicales en el Ayuntamiento de Zaragoza, que le han querido trasladar su reconocimiento al trabajo desarrollado por Chunta en la institución.

"Ha sido una alegría inmensa porque no lo esperaba y aunque no enjuaga el mal sabor de boca por los resultados electorales, ayuda porque se reconoce el trabajo serio de CHA, que ha buscado salir del ruido y la confrontación. No cubre plenamente la insatisfacción del resultado electoral, pero uno se retira con la conciencia muy tranquila".

CHA dispone de dos despachos y, desde este semana ha emprendido la recogida de los documentos y archivos que ha ido reuniendo a lo largo de 24 años, desde que en 1995 accediera en el Ayuntamiento de Zaragoza, con dos concejales, Antonio Gaspar y Pilar López.

Antonio Gaspar volvería a repetir en el mandato 1999-2003, cuando CHA logra la mayor representación en el Ayuntamiento de Zaragoza con cuatro concejales. Además de Antonio Gaspar tuvieron escaños Miguel Gargallo, Luis Pastor y Mar Herrero.

En el periodo 2003-2007 volvió a encabezar la candidatura Antonio Gaspar que ocupó la Concejalía de Urbanismo al entrar en el equipo de gobierno del alcalde socialista Juan Alberto Belloch. Ese mandato CHA saca seis escaños y a los cuatro concejales de la legislatura anterior se unieron Carmen Gallego y Agustín Martín.

En 2007-2011 su representación institucional baja a la mitad y lograron escaño los concejales Antonio Gaspar, Carmen Gallego y Juan Martín. En el mandato 2011-2015 mantiene los tres escaños que ocuparon Juan Martín, Carmen Gallego y Carmelo Asensio.

En el mandato 2015-2019, el grupo municipal de CHA se queda en dos concejales, Juan Martín y Carmelo Asensio, pero al renunciar Martín accedió la tercera de la candidatura, Leticia Crespo.