La empresa de la zona azul ya no dará 10 minutos de cortesía antes de multar

Los controladores del sistema de estacionamiento regulado de Zaragoza, la conocida zona azul, ya no concederán diez minutos de cortesía a los conductores de vehículos que no hayan abonado el tique obligatorio para aparcar. A partir de ahora, sancionarán desde el primer momento, según denunció este miércoles el comité de trabajadores. La empresa concesionaria Z+M confirmó el cambio de criterio a este periódico, pero no facilitó explicaciones sobre sus motivaciones.

Según señaló el comité, compuesto por los sindicatos Osta, UGT y CSIF, «hasta la fecha, y tal y como está establecido en la ‘Guía del controlador’, se daba un plazo de cortesía de diez minutos para aquellos vehículos estacionados en zona regulada para que pudieran obtener el correspondiente tique de estacionamiento». Sin embargo, con el nuevo sistema «se va a eliminar dicho tiempo de cortesía, pudiendo y debiendo denunciar desde el minuto cero».

Según su versión, «la empresa alega que dicha modificación se basa en lo establecido en las diferentes ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Zaragoza». La decisión se comunicó al comité de forma oral la semana pasada y este miércoles a toda la plantilla por escrito para que el nuevo sistema entre en funcionamiento ya desde este jueves.

El comité de empresa de Z+M, denuncia que esta modificación «puede poner en riesgo la seguridad y salud de los compañeros debido a que la eliminación del tiempo de cortesía podría llevar a los usuarios a enfrentamientos con los controladores, tal y como ha ocurrido en innumerables ocasiones». Por ejemplo, con el nuevo sistema se podría dar el caso de que un conductor entre un breve momento a cambiar dinero a un bar o comercio para pagar el tique y encontrarse a la salida con la multa, situación que hasta ahora se evitaba.

Además, desde la plantilla –que cuenta con cerca de un centenar de trabajadores, 70 de ellos controladores– critican que para dicha modificación de las condiciones de trabajo «no se ha abierto el periodo de consultas necesario», por lo que estudian «movilizaciones para los próximos días». El lunes mantendrán una reunión con la concejal de Movilidad, Natalia Chueca, a quien pedirán explicaciones.

El Ayuntamiento aseguró ayer que «no se ha dado a la empresa Z+M ninguna instrucción sobre la organización de su trabajo ni sobre la modificación de criterios seguidos hasta ahora». Eso sí, fuentes municipales reconocieron que «sí se hacen las advertencias o incluso exigencias relativas al cumplimiento del contrato». «Se va a estudiar la situación que explican los trabajadores, de la que hasta ahora no se tenía constancia en el gobierno», aseguraron.