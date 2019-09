Un fallo en la aplicación para móviles deja a miles de usuarios sin avisos sobre la zona azul

La aplicación para móviles que permite pagar en las zonas de estacionamiento regulado de Zaragoza (Zaragoza ApParca) ha estado al menos ocho días sin enviar avisos a los teléfonos que utilizan el sistema operativo Android. Este error informático ha provocado que miles de usuarios hayan dejado de recibir mensajes advirtiéndoles de que se les terminaba el plazo para volver a pagar o para retirar su vehículo y que tampoco se les haya notificado que se les había puesto una denuncia.

Actualmente, la aplicación Zaragoza ApParca es utilizada por más de 50.000 ciudadanos. Además, según los últimos datos de la empresa de estudios de mercado Kantar, en España más del 90% de los móviles utilizan el sistema operativo Android (frente al 10% que usan el iOS de Apple), lo que indica que el número de afectados por el fallo en la 'app' superaría los 45.000.

No obstante, según la empresa responsable de la gestión del estacionamiento regulado en Zaragoza, Z+M UTE, el problema en el en envío de mensajes por parte de la 'app' solo ha provocado “en torno a una treintena de reclamaciones” en sus servicios de atención al cliente.

“Que la aplicación mande avisos para notificar que se acaba el estacionamiento no significa que los usuarios no tengan que estar pendientes por sí mismos, de hecho la prueba de que la mayoría así lo hace es que hasta esta mañana habíamos recibido unas 23 quejas, aunque es posible que a lo largo del día haya habido alguno más”, explicó ayer el director de Z+M UTE, Javier Ejarque, quien aseguró que el fallo se empezó a resolver ayer miércoles y terminará de solucionarse hoy jueves.

“El 90% de los móviles con sistema Android ha vuelto a recibir mensajes de la 'app' hoy miércoles, y en el 10% restante el problema se solucionará mañana jueves después de que hayamos actualizado la aplicación”, adelantó Ejarque, quien también señaló que el fallo en el envío de notificaciones se ha debido a que Google (la compañía responsable de Android) ha dejado de facilitar ese servicio en su sistema operativo. “En cuanto lo detectamos empezamos a trabajar con nuestros informáticos, pero era agosto y eso ha retrasado un poco la solución”, destacó el directo de Z+M UTE.

Aunque la empresa no ha concretado la fecha exacta en la que dejaron de enviarse las notificaciones a los móviles con sistema Android, como muy tarde fue el 27 de agosto, lo que significa que el fallo ha durado al menos ocho días.

Durante ese periodo de tiempo, los usuarios de ApParca Zaragoza con teléfonos Android no han recibido notificaciones ni de que les vencía el estacionamiento, ni de que habían sido multados por exceder el plazo límite, ni de que se les había acabado el saldo.

Esto ha provocado que una parte de todos esos ciudadanos, acostumbrados a que se les recordara el pago mediante un mensaje a su teléfono, olvidaran esa obligación y hayan sido denunciados por no haber pagado la zona azul o la zona naranja.

Es el caso de Francisco Luid, que dispone de tarjeta de residente y por tanto tiene la opción de pagar el tique para 1, para 5 o para 20 días. “Muchos optamos por pagar 20 días y así no nos tenemos que preocupar durante un mes. Sin embargo, cuando fui a utilizar mi vehículo el pasado 30 de agosto me encontré con tres denuncias correspondientes a los días 27, 28 y 29 por un importe de 60 euros cada una”, denuncia este ciudadano.

"Sorpresa y rabia" entre algunos afectados

Tras comentar lo sucedido con una de las controladoras del estacionamiento regulado, Luid se personó en las oficinas de la empresa Z+M UTE. “Cuál fue mi sorpresa y mi rabia cuando la persona que me atendió me dijo que parte de la culpa era mía por no haber anotado en un papel pegado al frigorífico la fecha de finalización de mi aparcamiento”, relata este usuario de la 'app' indignado.

En lugar de pagar tres multas de 60 euros, la empresa le dio la posibilidad de saldar las denuncias abonando 3,5 euros por cada una, la cantidad prevista para cuando las denuncias se anulan en los 30 minutos siguientes a haber sido interpuestas. No obstante, Luis sostiene que “cualquier empresa decente” le habría retirado las tres multas sin tener que pagar nada.

“En la propia página web de Z+M UTE se dice que una de las ventajas de la aplicación es el seguimiento en tiempo real mediante el envío de avisos para notificar la finalización del estacionamiento”, subraya este afectado, quien critica en que la 'app' haya fallado “estrepitosamente” y considera que por tanto las denuncias deberían anularse.

Sin embargo, desde la empresa concesionaria insisten en que el servicio de mensajes a móviles para recordar los pagos y notificar las denuncias no exime a los usuarios de su obligación de volver a pagar o de retirar su vehículo a tiempo. “Entendemos que haya ciudadanos molestos porque estuvieran acostumbrados a pagar cuando recibían la notificación, pero eso no les exime de sus obligaciones”, comenta el director de Z+M UTE. “En cualquier caso, a todos los afectados que han reclamado les hemos dado una solución lo más favorable posible para sus intereses, siempre con el visto bueno de la Oficina de Tráfico de la Policía Local”.

En este sentido, Ejarque recalca que la empresa “ni interpone las denuncias ni se queda el dinero que recaudan las zonas de estacionamiento regulado”. “Nosotros notificamos las infracciones a la Policía Local siguiendo las instrucciones a las que estamos obligados y no podemos anular las denuncias alegando que el usuario no se acordó de pagar porque no recibió un mensaje en la 'app”, argumenta el director de Z+M UTE. “Otra cosa es que seamos totalmente conscientes de lo que ha pasado y estemos dando la mejor solución posible a los afectados, pero siempre de acuerdo con lo que nos indican desde la Policía Local y estudiando lo sucedido caso por caso, porque también hay gente con mucha picardía”.

Ejarque también destaca que el resto de servicios de la aplicación Zaragoza ApParca ha seguido funcionando con normalidad.