El Ayuntamiento no recurrirá el auto judicial que permite el circo con animales

El Ayuntamiento ha renunciado a recurrir el auto judicial que va a permitir el montaje de un circo con animales en Plaza. Por lo tanto, si el espectáculo ‘Zoorprendente’ cumple con las normas puramente urbanísticas, podrá abrir durante las próximas fiestas del Pilar.

El equipo de gobierno PP-Cs ha tomado la decisión de no seguir litigando con este asunto por considerar “contundente” la resolución judicial. “Dice que la competencia para permitir o no un circo con animales es autonómica”, ha señalado el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, quien ha justificado su decisión de no recurrir en que no quiere “meter en un serio problema a los ciudadanos”. “Si se recurre y se desestima en favor de la empresa del circo, las arcas municipales podrían tener que asumir daños y perjuicios”, ha señalado Serrano.

Con esta resolución judicial, la ordenanza municipal -que prohíbe el circo con animales- quedaría en papel mojado, en favor de la normativa autonómica. A juicio de Serrano, la ley del Gobierno de Aragón es “ambigua”. “En la exposición de motivos se prohíbe -el circo con animales-, pero en el articulado amaga pero no da”, ha dicho el concejal de Ciudadanos.

Serrano se ha mostrado “en contra” de este tipo de espectáculos, pero ha señalado que el Ayuntamiento “va a cumplir la ley”, y ha añadido que ha pedido “celeridad” a los servicios técnicos de Urbanismo para conceder (si urbanísticamente procede) la licencia a ‘Zoorprendente’.

No obstante, también ha avanzado que su partido va a impulsar en las Cortes de Aragón “la reforma de la ley autonómica para que, ahora sí, haga lo que parece que querían hacer en diciembre”, es decir, para prohibir los circos con animales en toda la Comunidad.