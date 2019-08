El circo Zoorprendente demandará al Ayuntamiento por "prevaricar"

El circo con animales, Zoorprendente, ha anunciado que demandará al Ayuntamiento de Zaragoza por "prevaricación" después de que el área de Urbanismo no haya autorizado la licencia de actividad para instalar una carpa desde el 28 de septiembre al 27 de octubre en el centro comercial Plaza Imperial.

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha argumentado que no se va a autorizar porque las ordenanzas municipales "no lo permiten" y, además, ha indicado que la forma de presentación para pedir el permiso "no se ajusta a lo que debería ser porque ha sido una declaración responsable y el coordinador de Urbanismo les notificará que no se accede a la solicitud y no se va a autorizar el circo con animales".

Desde Zoorprendente han presentado un informe jurídico en el que esgrimen la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el que se "avala la legalidad de la versión del Circo con animales" y que en su día presentaron ante Urbanismo para solicitar la licencia.

Para Zoorprendente, la denegación de la licencia de actividad en un "claro delito de prevaricación por parte de Víctor Serrano y la vicealcaldesa Sara Fernández".

Tras referirse al capítulo IV de la citada Ley sobre la nulidad y anulabilidad han aludido a la destrucción del principio de unidad de mercado que supone la decisión municipal.

La unidad de mercado constituye un principio económico esencial para el funcionamiento competitivo de la economía española, ha expresado Zoorprendente. El principio de unidad de mercado tiene su reflejo en el artículo 139 de la Constitución que, "expresamente, impide adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español".

Tras esta argumentación han dejado claro que el Ayuntamiento de Zaragoza "va a ser demandado y a su vez vamos a solicitar que desde los juzgados Contencioso Administrativos de Zaragoza se autorice la legalidad del circo", han concluido en una nota de prensa.