La jueza obliga al Ayuntamiento a seguir tramitando la licencia del circo con animales

El Ayuntamiento de Zaragoza debe reanudar la tramitación de la licencia solicitada para instalar un circo con animales en Plaza Imperial. Así lo dicta el auto judicial que estima parcialmente las medidas cautelares solicitadas por el empresario Eduardo Belltall, que presentó un recurso contencioso-administrativo tras ver cómo Urbanismo bloqueaba su espectáculo ‘Zoorprendente’ por contravenir la ordenanza municipal de protección de animales. Ahora el gobierno PP-Cs debe decidir si acepta la resolución o si la recurre.

El conflicto legal nace de las regulaciones contradictorias que han aprobado en esta materia el Ayuntamiento de Zaragoza, que impide circos con cualquier tipo de animales, y la DGA, que solo prohíbe los que muestren ejemplares silvestres (autóctonos). En este sentido, la magistrada Concepción Gimeno del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Zaragoza no entra en su auto –al que ha tenido acceso HERALDO– en si el Consistorio debe conceder o no la licencia, pero deja claro que la participación de animales en el espectáculo no debe influir.

«La decisión que adopte el Ayuntamiento no podrá basarse para su denegación en que se trata de un circo que utiliza animales», advierte. La magistrada considera que «la posibilidad de error a la que ha podido inducir o contribuir la Administración resulta esencial» a la hora de aceptar parcialmente las cautelares solicitadas por Belltall.

La jueza insta al Ayuntamiento a que, de manera cautelar, «autorice el desarrollo de la actividad», eso sí, «tras el análisis oportuno de las circunstancias concurrentes y en el plazo más breve posible». Para ello, Urbanismo «deberá valorar si concurren todos los requisitos exigibles» en este tipo de licencias, «con especial atención a las cuestiones sobre condiciones de seguridad».

En su argumentación, la magistrada «no olvida la sensibilidad que existe en ciertos sectores sociales» sobre la protección de animales, pero recuerda que «no consta que exista algún tipo de denuncia contra la empresa en relación a los animales que se encuentran bajo su custodia». Además sopesa que, independientemente de la resolución judicial, los animales seguirán perteneciendo al circo y se encontrarán «en las mismas condiciones». El auto no condena al Ayuntamiento a asumir las costas del proceso.

Reunión de Gobierno

Tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el empresario recibieron este jueves la comunicación del juzgado. Urbanismo debe decidir ahora si recurre el auto o lo acata y da luz verde al circo en contra de lo que marca la ordenanza municipal. La determinación se tomará, posiblemente, en la sesión que este viernes tiene prevista el Gobierno.

Este jueves, fuentes municipales señalaban que se iba a estudiar el auto «en profundidad» para analizar las posibles opciones, «siempre siendo respetuosos con las resoluciones judiciales». Por su parte, Eduardo Belltall dará hoy su versión de la resolución en la Ciudad de la Justicia de la Expo. La intención del empresario antes de iniciarse el conflicto judicial era abrir las puertas de su espectáculo ‘Zoorprendente’ en Plaza Imperial el 28 de septiembre y permanecería hasta el 27 de octubre.