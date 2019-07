Detienen a 2 menas y buscan a otros 5 por 3 asaltos violentos durante la madrugada

La Policía Nacional detuvo este domingo a dos menores extranjeros no acompañados (menas) como presuntos responsables de un asalto frustrado registrado durante la madrugada en la calle de Aguadores, en el barrio de San Pablo de Zaragoza. Pero no fue este el único robo con violencia denunciado la noche del sábado al domingo en la capital aragonesa, ya que dos jóvenes fueron abordadas también por menores cuando regresaban solas a casa. Sin embargo, los autores de estos hechos no han podido ser todavía identificados ni detenidos.

Según informó la Jefatura Superior de Aragón, la central del 091 fue alertada de los tres asaltos en el tramo horario comprendido entre las 3.00 y las 4.20. Al parecer, los dos primeros se registraron prácticamente al mismo tiempo: uno en el mencionado barrio de San Pablo y otro en la avenida de Goya, muy cerca de la zona de bares de Zumalacárregui.

Afortunadamente, una patrulla de la Policía Nacional llegó a tiempo de evitar el robo de la calle de Aguadores, donde dos menas estaban intimidando a otros jóvenes para arrebatarles el móvil y sus pertenencias. Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores.

Prácticamente a la misma hora, cuatro jóvenes delincuentes rodeaban a una chica en la avenida de Goya, a la que amenazaron con un arma blanca para que les entregara el bolso. En este caso, la Policía todavía no ha podido dar con los asaltantes, pero por las explicaciones que dio la víctima todo apunta a que se trataría también de un grupo de menas.

El tercero de los robos con violencia se produjo sobre las 4.20 en la calle de San Vicente de Paúl. En este caso, la víctima fue otra chica a la que un joven llegó a golpear para quitarle el teléfono. Según habría relatado la perjudicada a los agentes que acudieron a auxiliarla, su agresor la atacó cuando iba usando el terminal, por lo que no pudo percatarse de su presencia. Tras el robo, el delincuente –que parece ser también un menor extranjero– salió corriendo y tampoco ha podido ser arrestado.

Violencia desmedida

Los tres asaltos denunciados durante la madrugada del domingo en Zaragoza responden al mismo patrón: joven que vuelve a casa solo o sola de madrugada y es atacado por un menor utilizando la violencia, casi siempre, con la única intención de quitarle el teléfono móvil.

Desgraciadamente, este tipo de asaltos se vienen repitiendo con demasiada frecuencia desde hace algunos meses en las calles de la capital y algunas de las víctimas han llegado a sufrir agresiones bastante graves. Como ejemplo, la detención el pasado 24 de abril de un adolescente de solo 15 años por dos ataques prácticamente consecutivos a sendas mujeres: uno en la plaza de José María Forqué, donde rompió la nariz a la víctima, y otro en el paseo de Echegaray y Caballero, donde asestó un fortísimo puñetazo en el rostro a una joven. Y todo para arrebatarles el teléfono móvil.

A mediados de enero, durante otra madrugada de domingo, a un hombre de 40 años le golpearon con un palo en la cabeza para robarle también el terminal con el que hablaba.