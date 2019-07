Cuatro heridos en un enfrentamiento entre defensores y contrarios de los menas en Barcelona

Una persona ha sido detenida la noche del jueves --este viernes a primera hora ya se encuentra en libertad-- y dos menores y dos adultos han resultado heridos leves en un enfrentamiento entre defensores y contrarios a menores no acompañados (menas) en El Masnou, según han informado los Mossos d'Esquadra.

El enfrentamiento se ha producido cerca del albergue Josep Maria Batista i Roca, en el Maresme (Barcelona), lugar donde reside un menor que presuntamente intentó agredir sexualmente a una mujer el pasado fin de semana.

Con motivo del presunto intento de agresión, se produjo una concentración ante el Ayuntamiento donde un grupo se manifestó en contra de la agresión mientras que otro pidió no culpar al colectivo de menores no tutelados en general.

Tensión a las puertas del ayuntamiento del Masnou entre vecinos que protestan por las agresiones de los menas y los populistas que los acusan de racistas.

Sorprende la escasa cantidad de mujeres protestando contra las violaciones. ¿De qué lado están las feministas? pic.twitter.com/xt4B0aWYLO — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) 4 de julio de 2019

Tras la concentración, un grupo que el alcalde de El Masnou, Jaume Oliveras, ha descrito que contenía personas "de carácter fascista" se dirigió hacia el albergue y fue cuando la policía intervino para evitar males mayores.

"Había vecinos d'El Masnou pero también personas de fuera con carácter fascista, agresivo y violento" ha sostenido en una entrevista en Ser Cataluña recogida por Europa Press, donde ha asegurado que fue una acción de carácter xenófobo.

También la Conselleria d'Afers Socials de la Generalitat emitió un comunicado el jueves noche rechazando actitudes violentas en espacios donde viven los menores, y ha pedido que la justicia actúe para evitar actitudes "que no se tienen que volver a repetir".

