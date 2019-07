Varios centros de salud de Zaragoza sufren problemas "crónicos" con el aire acondicionado en verano

Con abanico en unas plantas y con chaqueta en otras. Así pasan consulta estos días los médicos de varios centros de salud de Zaragoza, donde la ola de calor ha provocado averías en algunos ambulatorios y ha puesto también de manifiesto los contrastes de temperaturas que sufren los más antiguos de la ciudad. "Antes de la ola de calor aquí hemos estado a 35 y 36 grados. Ayer (este lunes) no funcionaba y pasamos también de 30, luego saltó el diferencial. Y ahora que han cambiado la máquina en algunos sitios hace excesivo frío y en otros excesivo calor. Es un problema crónico aquí. Es el centro más antiguo de Zaragoza y habría que cambiar la instalación entera....", cavila un médico del centro de salud Fernando el Católico, en la calle de Domingo Miral.

A las puertas del consultorio, el coordinador de este centro de salud corroboraba su versión este martes al dar detalles de una situación que afecta tanto a los trabajadores como a los pacientes que tienen citas programadas. Así, en la sala de espera de la última planta, un paciente contaba que estuvo este lunes en consulta, cuando el aparato estaba averiado, y que enseguida se percató del excesivo calor que hacía. "A las 14.00 me atendió la enfermera. Tuve una hernia hace poco y me hacen curas. Estuve sentado aquí media hora de espera y me di cuenta de que algo no iba bien... Hoy hace menos calor, pero este lunes al mediodía era agobiante. Lo que pasa que no soy de quejarme...", afirma resignado este zaragozano. A su lado, otros pacientes que llegaban pasadas las 12.00 a la consulta asentían con la cabeza. "Hace menos calor porque hoy en la calle se está bien... pero si no en esta planta las temperaturas son altas", afirmaba otra mujer.

Diferencia de temperatura a media mañana entre una y otra planta en el centro de salud Fernando el Católico. HA

Como los propios médicos reconocen, la diferencia entre plantas -con el aire acondicionado puesto- es notable. Este martes, en la primera planta del ambulatorio el termómetro registraba una temperatura de 21 grados mientras que en la última, a media mañana, rondaba ya los 27. "Yo estuve el sábado en el de Torrero haciendo la guardia, se estropeó también el aire y eso era imposible. Debieron estar varios días por lo que me comentaron...", relata otra trabajadora que se va moviendo por las diferentes plantas.

Los problemas con el aire acondicionado, bien por averías o por mal funcionamiento, se registran en varios centros de salud de la capital aragonesa. Este fin de semana, en Valdefierro, llegaron a alcanzar los 38º por una avería. "Ahora ya lo han arreglado y funciona bastante bien, pero el viernes no se podía estar de calor", confiesa una trabajadora.

"En tirantes y con el abanico que no da abasto"

En el Centro de Salud Delicias Sur se vive una situación parecida a la que cuentan los sanitarios de Fernando el Católico. La instalación es vieja y aunque se cambió ya hace algunos años, según indican, no refresca igual en todas las plantas. "Yo ahora mismo estoy en tirantes y con el abanico que no da abasto. Aquí todos los veranos cuando viene el calor lo notamos. No es lo mismo hoy que puedes abrir la ventana que estos días atrás que entraba fuego. Hay zonas en las que la máquina no tira lo suficiente. Se quejan los pacientes y nos quejamos todos. El viernes fue horrible y hoy si me preguntas dentro de dos horas te diré que estoy asada otra vez", cuenta una trabajadora, tras soltar una carcajada al preguntarle por el aire.

En el Centro de Salud de Torrero - La Paz confirman que también tuvieron problemas el fin de semana, cuando en plena ola de calor se alcanzaron máximas por encima de los 35 grados en el interior del edificio. "El sábado no funcionaba y hoy parece que sí, pero no enfría bien... No es algo nuevo tampoco. Llevamos un tormento porque cuando no es la calefacción es el aire acondicionado. De tres aparatos que hay funciona uno y a medias", se queja una trabajadora.

Otros centros de salud, como el de Casablanca, Seminario y San José Sur reconocen haber sufrido afecciones "puntuales" al respecto, pero en la mayoría de ellos se ha solucionado ya la incidencia o, al menos, ha sido reportada. "Hay alguna consulta de una médico que no tiene aire todavía y hemos puesto varios partes. Esta mañana me ha dicho que todavía no se le ha arreglado y el problema debe estar relacionado con el pasillo, pero es algo puntual", informaban este martes desde el Centro de Salud Seminario. Por su parte, en Casablanca, fuentes consultadas indicaron que el aire acondicionado se estropeó también este lunes, aunque a media mañana de este martes ya lo estaban arreglando. "Aquí tenemos, pero tienen que venir todos los días a conectarlo hasta que lo arreglen. Pero de momento ayer y hoy estamos con aire", afirma aliviada una trabajadora del centro de salud San José Sur.