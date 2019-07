El vandalismo vuelve a causar daños en la pasarela del Voluntariado

La pasarela del Voluntariado de Zaragoza ha amanecido este miércoles con varios desperfectos y cristales rotos a la entrada del puente que fue inaugurado en 2008, con motivo de la Expo.

Según ha informado la Policía Local de Zaragoza, una patrulla identificó este martes, pasadas las 21.30, los desperfectos ocasionados en la pasarela y procedieron a protegerla con cinta policial para advertir de los mismos y evitar así el paso de los viandantes.

Una imagen de los desperfectos ocasionados este martes en la pasarela del Voluntariado. J. B. L.

Así lucía esta mañana, cuando varios ciudadanos han advertido de la situación de vandalismo y el deterioro que sufre la pasarela desde hace meses. "No es la primera vez que me encuentro cristales rotos. Es una pena que esté así una zona tan nueva y por la que van tantas familias de paseo. Por el hueco que han dejado ahora cabe un zagal", se queja un zaragozano que paseaba esta mañana por el puente que une el barrio del Actur y La Almozara.

Fuentes policiales aseguran desconocer la causa de este desperfecto, si bien reconocen que sobre todo los fines de semana, al estar próxima a la zona la discoteca Supernova, se forman botellones por los alrededores y sí que suele haber incidencias. "Este martes, a las 21.30, fue una patrulla de la Policía Local que informó de que uno de los cristales estaba roto y puso cinta policial que impide que alguien caiga al río, pero esta ha desaparecido", aseguran los agentes.

Pero esta no es la primera vez que los vecinos denuncian el deterioro que sufre una zona tan transitada de la ciudad. Óscar Pueyo, miembro de la junta de la Asociación de Vecinos Ebro de La Almozara, explicaba hace unos meses que la situación es recurrente y que desde hace semanas los zaragozanos que pasean por el entorno venían observando daños en algunos de sus cristales. "Conocemos la situación. No es la primera vez que pasa algo así. Creemos que la solución pasa por que las administraciones involucradas y el Ayuntamiento se sienten a hablar y alcancen compromisos", advierte este zaragozano no solo en relación al deterioro y el vandalismo sino también a la descontaminación para los suelos del entorno causada por los residuos procedentes de la industria química del barrio.

