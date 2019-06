Los niños no pueden ir ni en bici ni patinete por las aceras desde esta semana

A partir de esta semana, lo menores de edad no pueden circular ni en bicicleta ni en patinete por las aceras en Zaragoza. Con la entrada en vigor de la nueva ordenanza de vehículos de movilidad personal, los niños ciclistas y los que vayan en patinete están obligados a circular por carriles bici o por la calzada, igual que los adultos. En ningún caso se les permitirá circular por aceras, ni siquiera a los más pequeños. "Da igual si eres mayor o menor de edad. Nadie puede ir por la acera ni en bicicleta ni en patinete eléctrico. Siempre hemos vigilado estás infracciones y seguiremos haciéndolo", asegura la Policía Local.

La ordenanza de circulación de peatones y ciclistas de Zaragoza sí permitía hasta hace cinco años que los menores de 8 años fueran en bici por la acera acompañados de un adulto. Pero este punto quedó anulado por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que prohibió la circulación de bicicletas por zonas peatones. Aunque mucha gente lo desconoce, en realidad en Zaragoza ningún niño puede ir en bici por la acera desde 2014.

Y a partir del día 4, tampoco podrán ir los menores en patinete. La ordenanza de vehículos de movilidad personal no hace ninguna referencia a la edad de los usuarios de los patinetes eléctricos. En otras ciudades españolas que han aprobado recientemente normativas sobre estos vehículos sí se ha fijado una edad mínima de 15 o 16 años. En Zaragoza no se ha hecho. La ordenanza de Zaragoza aclara por dónde pueden circular los patinetes eléctricos (carriles bici y calles pacificadas con un único carril por sentido y velocidad igual o inferior a 30 kilómetros por hora) y dónde se pueden aparcar (en los mismos puntos que las bicis). Pero deja otros aspectos sin tratar.

Casco sí o no

"La ordenanza no dice nada sobre el uso del casco para los usuarios de patinetes eléctricos, ni para adultos ni para menores. Nosotros no creemos que el uso de casco sea determinante, pero sí lo recomendamos. Y proponemos que sea obligatorio su uso para los menores de edad, tanto los que conducen los patinetes como los que sean transportados. Ahora la normativa no dice nada sobre la posibilidad de que vayan dos personas. Es un tema que depende de la homologación del vehículo para el transporte, como con las bicicletas. Esperamos que en el futuro se permita la incorporación de dispositivos homologados para el transporte de niños", afirma Bruno Gay, portavoz de la Asociación zaragozana de usuarios de vehículos eléctricos y de movilidad personal.

En cambio, los menores de 16 años que circulan en bicicleta sí están obligados a llevar casco en vías urbanas en toda España, según una modificación de la Ley de Tráfico de 2014. La Dirección General de Tráfico quería aprobar el uso obligatorio de casco para todos, pero los colectivos ciclistas se opusieron. En vías interubanas todos deben llevar esta medida de protección.

"Aún hay desconocimiento sobre algunas cuestiones de la normativa para circular en bicicleta por la ciudad, tanto por parte de menores como de adultos", afirma Chabi Cañada, miembro de La Ciclería y responsable este año del programa municipal La Bici en el Cole, que imparte talleres de formación en colegios e institutos. Este curso escolar, 1.500 alumnos de 6º de Primaria, 1º y 2º de la ESO han participado.

"A los chavales en general no les gusta llevar casco, pero les informamos de que tienen que hacerlo. También les explicamos las normas básicas y circulamos con ellos por la ciudad. En los últimos años ha crecido mucho en Zaragoza el uso de la bicicleta. Nuestro programa es muy demandado por los centros y tiene mucho éxito, aunque su continuidad está en el aire por falta de presupuesto", se lamenta Chabi Cañada.

Bicis y patinetes de alquiler para menores

Las empresas de alquiler de bicicletas (Bizi, Mobike) y patinetes (Koko y Reby) que operan en Zaragoza tienen que adaptarse a la normativa de circulación y aparcamientos de estos vehículos. Aunque hay una diferencia respecto a la edad: tanto Bizi como Mobike permiten registrarse a los menores de entre 16 y 18 años, con una autorización de los padres.

Después de unos meses de expansión sin regular de las empresas de patinetes, el Ayuntamiento de Zaragoza sacó a concurso este servicio. Koko (que ha cambiado su nombre a Flash) y Reby ganaron el concurso y funcionan en exclusiva desde mayo. Los pliegos dejaban claro que los usuarios debían ser mayores de 18 años.