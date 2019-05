"¿Cómo te imaginas el Museo del Prado?", le preguntaba Kata a Valeria en el parque del Retiro, haciendo tiempo para una visita muy esperada. Los alumnos de 2º de Primaria del colegio Ramiro Soláns de Zaragoza, de 7 y 8 años, llevan todo el curso imaginándose cómo es el Prado. Lo han visto en fotos, han leído sobre el museo y han creado sus propias guías. Hasta han reproducido algunos de sus cuadros y los han vendido por encargo para poder pagarse el viaje a Madrid. Este jueves, lo han conocido en directo.

El tutor de 2º, Diego Escartín, les había preparado una ruta por el museo con sus algunos de sus cuadros preferidos, empezando por 'El jardín de las Delicias'. "¿Te cuento un secreto? -le contaba Fatou a una vigilante de seguridad del Prado-. El Bosco se dibujó un autorretrato pequeño en una esquina del cuadro. Yo lo he visto".

Después se pararon ante el 'Autorretrato' de Durero. "Parece que se va a salir del cuadro", apuntaba Samira. Cuando pasaron ante el 'Retrato de Goya' por Vicente López todos reconocieron al artista aragonés. "¿Sabéis cuántos años tenía Goya cuando le pintaron ese retrato", les retó el profesor. "Una pista, Stephen, ocho menos que cuando murió. Y Stephen, que se sabe fechas, medidas, títulos y tiene una curiosidad enorme por todo, respondía: Si murió con 88, pues... 80".

'Los fusilamientos del 3 de mayo' les impresionó por su tamaño y por lo que muestra. "A mí este cuadro me da miedo. ¿Por qué hay gente que mata?", preguntaba Fatou, apretando fuerte la mano de una de las 'profes'. Ante 'La maja vestida' y 'La maja desnuda' Diego les recordó la historia de ambos cuadros. "Lo encargó un político que se llamaba Godoy", apuntó Stephen.

En la sala de 'Las cuatro estaciones', el tutor les lanzó otra pregunta. "¿Por qué falta 'El invierno'?". "Porque no cabe, estan todas las paredes llenas". En este caso, un pequeño cartel indicaba que estaba en restauración. "Pues volveré al Prado cuando esté 'El invierno'", afirmaba Nathaly.

Tras dos horas de visita, preguntas y admiraciones, Diego anunció: "Ha llegado el momento. En la siguiente sala está el cuadro que más conocéis, el que más hemos trabajado, vuestro preferido. No os voy a contar ninguna historia más, porque ya os las sabéis". Y varios turistas se volvieron para ver las caras de emoción de Yadira, Yeray, Luisito, Luis, Miguel Ángel, Valeria, Samira Abel, Mussa, Stephen, Anwar, Kata, Fatou y Nathaly al ver 'Las Meninas'.

"¡Qué grande!", "Pues yo pensaba que era más grande aún y llegaba hasta el techo". "Se ven las marcas de la tela". "¿Seguro que este es el de verdad?". "Diego, nos has dicho que nos comprarías un helado al final". "Cuando salgamos". "No me quiero ir del Museo". "Yo tampoco".

