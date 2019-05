El plenario de ZEC mantiene su apoyo a Santisteve pese al fracaso electoral

ZEC se va a tomar su tiempo para sacar las conclusiones sobre la debacle electoral sufrida el pasado domingo en las elecciones municipales, con la pérdida de seis concejales después de cuatro años de gobierno. Pero pese al descalabro, la organización no pone en cuestión de momento la figura del alcalde en funciones, Pedro Santisteve. "Las bases por supuesto no cuestionan a Santisteve. Que se quede o no se quede será personal", ha dicho Rosa Sánchez, portavoz de ZEC.

El plenario de la plataforma de confluencia, que agrupa a IU, a independientes y a los sectores críticos de Podemos, se ha reunido este miércoles para analizar los resultados del 26-M. No asistieron ni el alcalde ni la vicealcaldesa, Luisa Broto, numero 1 y 2 de la lista, por estar de viaje fuera de Zaragoza, según fuentes de ZEC. Solo dio la cara Alberto Cubero, el tercer concejal electo.

"Es evidente que hace dos meses, con toda su trayectoria de cuatro años de trabajo, elegimos a Santisteve porque podía ser un representante estupendo de ZEC", ha declarado Sánchez. Pero el futuro del regidor sigue siendo una incógnita. Desde el pasado domingo no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación, mientras crecen las especulaciones sobre lo que hará. Desde su entorno se insiste en que la decisión no será rápida, a diferencia del alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro, que tras la pérdida del gobierno y el fracaso electoral anunció su renuncia al acta de concejal.

"Ha sido muy duro"

La portavoz de ZEC ha asumido que el resultado de las elecciones "ha sido muy duro" para la organización. "Cada persona ha expuesto su sensación, cómo están, su tristeza, su decepción", declaró. Pero al igual que en los últimos días, se ha evitado hacer autocrítica de puertas para fuera y se ha achacado el fracaso a factores externos. El auge del voto de derecha o la ruptura con Podemos fueron, según Sánchez, las causas determinantes en el retroceso electoral. "Lo importante para lograr algo es ir en confluencia o ir unidos", ha declarado.

Pese al resultado, Rosa Sánchez ha tratado de hacer una lectura positiva. "Hemos demostrado la fuerza, hemos sacado músculo, hemos podido hacer cerca de 100 acciones en la calles... Todavía hay gente que apuesta por nuestro proyecto", afirmó. En definitiva, ZEC cree que la organización es más fuerte pese a la bajada en votos.

Sánchez ha dado margen hasta septiembre para redefinir los cambios que debe asumir ZEC, en un contexto en el que no tiene margen para influir en la conformación de gobierno. "Pretendemos ver la hoja de ruta de aquí a septiembre para analizar los defectos y sobre todo para poner en valor lo bueno que tenemos", ha dicho. Ha reivindicado el trabajo de los últimos cuatro años y ha prometido "una oposición crítica que defienda todo lo que hemos puesto en marcha".