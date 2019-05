Santisteve dice que ha dejado "el listón muy alto" y llama a la movilización en la calle

Pedro Santisteve fue recibido ayer en la carpa de ZEC de la plaza del Pilar con vítores y aplausos de sus simpatizantes que gritaban "esto no se acaba, nos queda la calle". Lo primero que hizo el aún alcalde fue "felicitar a Pilar Alegría" por ganar las elecciones, pero de inmediato añadió que va a ejercer "una clara oposición de izquierdas a un posible gobierno PSOE-Cs". "Hemos trabajado mucho y hemos dejado el listón muy alto. Ha sido un momento histórico en el que hemos asumido retos muy importantes", dijo Santisteve, acompañado por Luisa Broto y Alberto Cubero. A pesar de que ZEC perdió anoche seis concejales y casi 50.000 votos, la confluencia sacó pecho del trabajo realizado: "Vamos a seguir trabajando en los barrios, en la base social y el tejido asociativo. Hemos cumplido el programa al 100% y ahora hay que afrontar la amenaza de las derechas. Eso exige mucha movilización en la calle", aseguró Santisteve, antes de añadir que "hay que estar atentos a que las conquistas conseguidas estos cuatro años no se tumben de una forma indigna". Aunque aseguró que anoche era "pronto para hacer un análisis", sí criticó a quienes "decían que por separado sumábamos más. Está claro que no ha sido así. Yo sigo defendiendo la unidad de la izquierda", concluyó.