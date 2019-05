Hasta 75 tiendas de Zaragoza se unen al proyecto 'Tu perro es bienvenido'

“Saber a qué comercios puedo entrar con mi perra es un cambio esencial”. Así lo ve Rocío, dueña de la perrita Cleo, que desde este domingo podrá consultar en la página web 'Tu perro es bienvenido' cuáles son los establecimientos de la capital aragonesa que aceptan a este tipo de animales de compañía. El proyecto es pionero en España y ha sido seleccionado por dos programas de emprendimiento social de la Universidad de Zaragoza y el Instituto Aragonés de Fomento del Gobierno de Aragón.

“La idea surge porque los dueños de los perros muchas veces estamos dando un paseo con nuestra mascota y nos gustaría poder hacer algún recado (entrar a comprar una bombilla, hacer una copia de las llaves, llevar unos zapatos a arreglar, entrar en una mercería, papelería o farmacia…), pero en muchas ocasiones nos da vergüenza preguntar si podemos entrar con el perro (aunque generalmente nos dicen que sí) y optamos por dar la vuelta, subirlo a casa y bajar a hacer los recados”, subraya Silvia Porras, impulsora del proyecto. Con su puesta en marcha, los dueños podrán saber con antelación si un establecimiento permite el acceso a mascotas o no.

Un cliente con su perro en el establecimiento 'El cuarto creciente'. Tu perro es bienvenido

La búsqueda en esta página se puede realizar por tipo de establecimiento y ubicación. Aquellos usuarios que se hayan dado de alta podrán valorar su experiencia con un número de estrellas y dejar algún comentario. Además, en las próximas semanas, todos los comercios adheridos contarán con una pegatina en su puerta. Durante tres meses, los establecimientos interesados han podido inscribirse en 'Tu perro es bienvenido'. Según explica Porras, en este tiempo se han registrado 130 comercios. Más de la mitad han completado todo el proceso. “A algunos les faltaba una fotografía o cuestiones similares por las que no llegaban a la fecha de lanzamiento. Seguramente se incorporarán en las próximas semanas”, recalca.

Entre los establecimientos inscritos podemos encontrar tiendas de ropa, copisterias, papelería... pero también otros más llamativos como tiendas de recambios para coches, peluquerías o agencias de viajes. “Tanto a mi socia como a mi nos pareció buena idea formar parte de este proyecto”, explica Paula Vela, dueña de 'El cuarto creciente', una tienda de mobiliario y decoración infantil y juvenil. Desde su punto de vista, no hay ningún problema en que “un perro bien educado, que son la mayoría”, entre a su establecimiento. No obstante, destaca que no es una actuación habitual debido a que suelen trabajar con visitas concertadas que duran bastante tiempo. “Aún así, siempre hay gente que pasa y quiere preguntar algún precio o informarse de una cuestión concreta. ¿Por qué no iban a poder hacerlo mientras pasean a su perro?”, se pregunta.

Desde el otro lado, el del cliente, Rocío considera una gran mejora poder realizar sus recados cuando pasea con Cleo: ir a la farmacia, a la frutería o comprar una camiseta para su hija Ainoa. “Cleo es como un miembro más de la familia. De cuatro patas y con más pelo, pero una más”, reconoce. Para ella, proyectos como 'Tu perro es bienvenido' son fundamentales por tres cuestiones. La primera es la anteriormente nombrada, poder hacer más cosas con su perrita de raza shih tzu. Por otro lado, lo considera fundamental para integrar a la mascota como parte de la vida diaria de la sociedad y para dar visibilidad a los comercios 'petfriendly', "que nos dan un voto de confianza”.

Rocío junto a su hija Ainoa y su perrita Cleo. Rocío

La impulsora del proyecto recalca la necesidad de mejorar la convivencia e impulsar el comercio de proximidad; pero recuerda que para que la convivencia sea ejemplar, “los dueños de los perros tenemos el reto de demostrar que somos dueños 10”. Para ello anima a seguir unas normas básicas como que el pero siempre vaya sujeto con correa o que si alguno de los clientes tiene alergia o miedo a estos animales, se espere para entrar.

Otras opciones

A raíz de este trabajo, Silvia Porras aspira a más. No solo ofrecerá información sobre los establecimientos que aceptan animales, si no que también anunciará diferentes actividades que se pueden realizar con mascota. Por ejemplo, para los días 8 y 30 de junio en la finca Olivaria hacen una ruta de aceite ecológico en la que los perros son bienvenidos. Además, la web contará con un Canal Salud, compuesto por pequeños vídeos que resolverán las dudas más habituales en el cuidado de un perro. Para su lanzamiento ya tienen un audiovisual de dos minutos en el que una veterinaria explica cómo se puede proteger a las mascotas de las pulgas. También habrá un espacio para las protectoras de animales. Para ello han contado con dos padrinos: el chef Daniel Yranzo y la periodista Blanca Liso.

Más de 150.000 perros en Zaragoza

Según los datos del Ayuntamiento de Zaragoza, en la capital aragonesa residen más de 150.000 perros. Su acceso a tiendas está totalmente permitido. La ordenanza municipal aprobada en 2013 también posibilita que accedan al autobús o al tranvía y abría la puerta a que pudieran entrar en establecimientos hosteleros. Sin embargo, este punto choca con la ley autonómica, que es de mayor rango.

Desde esta semana ha entrado en vigor la ordenanza de protección animal que incluye novedades sobre el horario de suelta de mascotas en los parques: en verano (del 1 de mayo al 31 de octubre) será de 21.00 a 10.00, mientras que en invierno se prolongará desde las 20.00 hasta las 10.00. Estos cambios también incluyen la obligación de registrar el ADN de todos los perros de la ciudad y un control sobre las zonas en las que pueden orinar: se prioriza que se haga sobre farolas y papeleras y se puede sancionar por los orines que viertan sobre paredes y portales de viviendas.