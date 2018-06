El conductor que podía ir a prisión por tirar a un ciclista ni siquiera perderá un día de carné

El conductor de 52 años que causó intencionadamente la caída de un ciclista de 30 en Zaragoza tras un pique de tráfico en Vía Ibérica ha sido condenado este miércoles por estos hechos. Pero ni pasará tres años y medio en prisión, ni pagará una multa de 4.320 euros, ni le será decomisado su vehículo. Es más, ni siquiera le retirarán un solo día el carné de conducir. Esta fue la pena que propuso hace unos meses la Fiscalía, al considerar que el conductor había llegado a poner en peligro la vida de la víctima con su temeraria acción.

Sin embargo, el ministerio público no ha tenido inconveniente en alcanzar un acuerdo con la defensa que se traducirá en una considerable rebaja de la pena: un año de prisión. Y como el Ángel M. C., no tiene antecedentes penales, el propio juez ha acordado en sala la suspensión de la condena.

La caída que supuso la apertura de diligencias penales contra el conductor zaragozano se produjo sobre las 17.45 del 24 de febrero de 2017 a la altura del número 45 de Vía Ibérica, muy cerca de la parada del tranvía de Argualas. De hecho, la Policía Local solicitó las imágenes que habían grabado las cámaras instaladas en este punto para esclarecer el suceso, en el que el ciclista, Arturo T. S., sufrió una contusión facial, otra en el codo izquierdo y una herida inciso-contusa en el mentón.