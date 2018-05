La oposición reprueba al gobierno y ZEC lleva a los tribunales “el bloqueo” municipal

Lejos queda cualquier opción de diálogo que resuelva este conflicto, que se suscitó el 9 de febrero cuando el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, decidió cesar a parte de los representantes de la oposición en las sociedades municipales para que ZEC, que solo representa 9 de los 31 concejales de la corporación, se hiciera con la mayoría de los consejos de administración. Al verse sin su mayoría, la oposición planteó una serie de iniciativas en marzo para que se respetara la representatividad del pleno, entre otras la de controlar las partidas de las sociedades.

El debate se ha suscitado a propósito de una moción presentada por el PSOE, que reprobaba al gobierno por “su actitud obstruccionista” al impedir la tramitación de la propuesta que establecía que cualquier gasto de las sociedades debía ser autorizado por el pleno. Además, la propuesta requieer que el expediente se culmine con “carácter inemediato” y que el secretario elabore un informe sobre las posibles responsabilidades en las que pudiera incurrir el gobierno. Todos los puntos han salido aprobados con los votos de todos los grupos de la oposición.

Auxilio judicial

Pero el gobierno ha salido a la ofensiva. El portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo, que ha interpuesto él personalmente pero que cuenta con el respaldo de todo su grupo. Ha aludido al “bloqueo” que ha impuesto la oposición en la gestión de sociedades municipales y patronatos, “que perjudica de manera clara a terceros”, en alusión a proveedores y entidades. “Solo nos resta pedir auxilio judicial. Por querer darle una patada en el trasero a ZEC, se la dan a toda la ciudad”, ha dicho.

A su juicio, la propuesta del PSOE era “mezquina y farisea”, que introducía “una medida cautelar criminal sin ningún informe” en el que se ponderara su impacto en el interés general o en los intereses de terceros. Además, ha detallado los distintos proyectos de gestión que están “bloqueados” por el “obstruccionismo” de la oposición.

PP, PSOE, Ciudadanos y CHA han cargado duramente contra la iniciativa judicial de ZEC. “Es extraordinariamente grave. Lo que no consiguen con diálogo lo buscan en los tribunales. El alcalde dinamita todos los puentes”, ha dicho el portavoz del PP, Jorge Azcón, que ha vaticinado que el alcalde “volverá a hacer el ridículo” en los juzgados. “¡Vamos a pedir auxilio judicial nosotros!”, protestó el socialista Carlos Pérez Anadón.

Sara Fernández, de Ciudadanos, se ha manifestado en la misma línea: “Que pida auxilio judicial es una muestra más de su incapacidad e ineptitud para resolver problemas”. Para Carmelo Asensio, de CHA, “la escalada del gobierno no conlleva nada positivo”. “Quien tendría que plantear el auxilio es la oposición. El gobierno no solo no reconoce el error, sino que lo agrava más”, ha dicho.

Todos los grupos de la oposición han cargado contra el “autoritarismo”, “el victimismo”, “la mentira”, “la amenaza” y “la irresponsabilidad” por la negativa del gobierno a dar marcha atrás en su golpe en las sociedades. Han negado que haya “bloqueo”, como sostiene el gobierno, y han exigido que se “restablezca la normalidad democrática”.

Tensión entre PP y PSOE

El PP no solo ha cargado contra ZEC, sino también contra el PSOE, por promover una reprobación cuando está garantizando la estabilidad del gobierno. En un discurso muy duro, en el que ha quedado la división existente en la oposición, ha afirmado que “el PSOE reprueba a ZEC pero le aprueba el presupuesto”. Y ha vaticinado que lo mismo va a ocurrir ahora con el remanente. “El PSOE debería hacer autocrítica. ¿Y ustedes partidos de izquierdas que han puesto al gobierno se van a ir de rositas? ¿Nos ponemos a hablar de cambiar el gobierno?”, ha preguntado.

Azcón ha dicho que queda un mes para que expire el plazo para presentar una moción de censura. Ha invitado al resto de los partidos a negociarla, pero ha asegurado que no prosperará por la negativa de los socialistas. “Y si no hay moción de censura porque el señor Lambán no quiere que se presente, ZEC, si tuviera un mínimo de capacidad, presentaría una cuestión de confianza”, ha dicho el edil popular, que ha llamado “cobarde” al alcalde.

El PSOE ha evitado entrar a este debate, aunque ha lamentado la actitud del PP. “Flaco favor le hace el PP a una oposición unánime. Muy mal tiene que estar el señor Beamonte para que hable constantemente al señor Lambán”, le ha dicho Pérez Anadón a Azcón.