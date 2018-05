La oposición reprobará otra vez al gobierno de ZEC por el 'golpe' en las sociedades

El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza tiene previsto reprobar este viernes de nuevo al gobierno municipal por su ‘golpe’ de las sociedades. El motivo se encuentra en las trabas que ha puesto ZEC a la hora de ejecutar las medidas de control acordadas por PP, PSOE, CHA y C’s tras la destitución acordada por el alcalde, Pedro Santisteve, de parte de los concejales de la oposición para hacerse con la mayoría en los consejos de administración de las empresas públicas.

La iniciativa la han presentado los socialistas y el resto de los partidos, salvo Z EC, confirmaron este martes que la apoyarán. Será la segunda vez que la oposición en bloque repruebe a ZEC, después de hacerlo con el alcalde, Pedro Santisteve, y todo su gobierno el pasado 2 de marzo. Es el primer alcalde que ha sufrido el rechazo de la corporación.

La moción se refiere a una de las propuestas presentadas por la oposición y que defendió el PSOE: la declaración de "no disponibilidad" de las partidas presupuestarias vinculadas a las sociedades. Según los socialistas, desde que el pleno municipal acordó hace dos meses que las sociedades públicas no podían disponer de sus partidas presupuestarias, el gobierno debería haber abierto un expediente y haber recabado los informes necesarios. En concreto, indican que no se ha remitido el acuerdo al servicio de Intervención, por lo que se está "ralentizando su tramitación de forma abiertamente injustificada".