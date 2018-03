El golpe de Santisteve en las sociedades provoca la primera reprobación a un alcalde de Zaragoza

Fue una sesión bronca, que pese a su carácter ordinario la oposición convirtió en extraordinaria al presentar solo iniciativas vinculadas con la maniobra de ZEC en las empresas públicas. El debate confirmó, solo cinco días después de la aprobación de los presupuestos, la profunda herida entre gobierno y oposición y las escasas posibilidades de sutura por la negativa de Santisteve a rectificar.

La oposición sumó sus 22 votos y evidenció el aislamiento de ZEC, que solo tiene 9 representantes en el pleno. Los comunes no pudieron parar las cuatro mociones presentadas por PP, PSOE y Ciudadanos y CHA, pensadas para que el pleno recupere el control político de las sociedades y para escenificar su unidad frente a "un ataque a la democracia".

Medida sin precedentes

En primer lugar, la oposición reprobó al alcalde y a su gobierno a iniciativa de CHA, una medida sin efectos prácticos pero de gran relevancia política al no tener precedentes en la actual etapa democrática. El PSOE logró la aprobación de una medida de control del presupuesto de las sociedades, que tendrán que pedir autorización al pleno para sus gastos.

Por otro lado, a propuesta del PP, se acordó una reforma del reglamento orgánico municipal para garantizar el respeto al reparto de fuerzas del pleno en el seno de las sociedades, así como instar a la DGA y el Estado a llegar a un acuerdo sobre la constitucionalidad de la ley de capitalidad, a la que se aferra ZEC para justificar su golpe de mano. Ciudadanos también logró la aprobación de su propuesta, la de convertir en entes públicos empresariales las actuales sociedades, para garantizar así la proporcionalidad de sus órganos de dirección.

Las mociones se aprobaron todas por un implacable 22 a 9, por lo que ZEC tuvo que ponerse a la defensiva. Con el apoyo de un grupo de simpatizantes que jaleó a los concejales del gobierno y que increpó e insultó a los ediles de la oposición, trató de articular un discurso por el que Santisteve era reprobado por "estar del lado del pueblo", por "tensar las cuerdas" frente a los "poderes", como dijo el portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, frente a las críticas de "victimismo" que le dedicó la oposición.

ZEC clamó contra el "bloqueo irresponsable" de la acción del gobierno. En boca del concejal Alberto Cubero, se refirió al PP como "herederos de Franco" para crispar el debate. Pero sobre todo llamó la atención el mensaje de los comunes contra el PSOE y CHA, sus socios presupuestarios y de investidura. Muñoz acusó a estas dos formaciones de "echarse en las manos de la derecha" en el marco de una campaña "de acoso y derribo a las alcaldías del cambio"."Falta coherencia en los partidos de izquierda", dijo.

La oposición exigió a ZEC rectificar y devolver "la normalidad democrática", así como cumplir los acuerdos sobre la composición de las sociedades."Por mucho que griten, hoy se refleja lo que son: unos profundos antidemócratas", dijo el portavoz popular, Jorge Azcón, que acusó a ZECde "buscar excusas a su problema: que no saben gestionar"."Le espera un vía crucis", avisó.

Carlos Pérez Anadón, del PSOE, aseguró que la acción de ZEC implica "la quiebra absoluta de la convivencia democrática" y tachó a Santisteve de ser "un autócrata de manual". "Excluye a los representantes del 70% de los zaragozanos", dijo. Sara Fernández, de C’s, afirmó: "Nunca llegamos a pensar que tuviéramos que reprobarle por no respetar el resultado de las urnas". Carmelo Asensio, de CHA, no ocultó su decepción tras dos años y medio de apoyo a ZEC. "Es una decisión impropia de un gobierno de izquierdas. ¿Qué tipo de izquierda se comporta como la peor derecha?", dijo.

Santisteve no rectifica

Cuando la oposición no tenía opción a réplica, Santisteve habló. No expresó el más mínimo ánimo de rectificar, aseguró que "la democracia no es controlar el chiringuito" y cargó contra sus aliados (llamó a CHA "comparsa"). "Viene la reprobación por cumplir con la legalidad", dijo el alcalde, que recordó que su propuesta está amparada en la ley de capitalidad.

"Lo que hemos impedido con esta firme decisión es que se invadan competencias del gobierno y se bloquee la acción del mismo", afirmó. Cerró su intervención con una autoafirmación como gobernante frente a una oposición que ya no le da crédito y ante un horizonte de confrontación que amenaza con lastrar el final de su mandato.