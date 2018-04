El TSJA decidirá si 42 puñaladas fueron asesinato u homicidio

"Es una pena muy grande la que se ha impuesto a mi representado (...), se le han aplicado todas las agravantes posibles y ninguna de las atenuantes que, en nuestra opinión, están justificadas". Así sintetizó ayer el abogado Javier Notivoli, ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el recurso de apelación que ha presentado a la sentencia de la Audiencia de Zaragoza que condenó a Salvador Gázquez a 22 años y medio de cárcel por el asesinato de su mujer, Coral González, el 16 de diciembre de 2015 en el piso que ambos compartían en la avenida de Cataluña.

Para la defensa, el magistrado-presidente del jurado no tendría que haber aplicado en su sentencia las agravantes de alevosía y ensañamiento. En su veredicto, el tribunal popular consideró probado que la víctima, de 44 años, descansaba en la cama ("dormida, semidormida o simplemente desprevenida", precisó el veredicto) y estaba completamente indefensa cuando su marido le asestó 42 puñaladas. Sin embargo, el recurrente sostiene que la fallecida mostró "una fuerte oposición" al ataque porque tenía 14 heridas en las manos, entre otros signos de defensa. "Si existe una posibilidad de defensa no es aplicable la agravante de alevosía", dijo Notivoli citando un fallo del Supremo.

"No hay que confundir el número de puñaladas con el ensañamiento", agregó acto seguido el abogado, que abundó que su cliente no quiso aumentar "deliberada e inhumanamente" el dolor de la víctima y le propinó 42 puñaladas "buscando un único propósito: la muerte". La defensa también criticó la aplicación de la agravante de parentesco porque el matrimonio estaba enemistado y en trámites de separación cuando se perpetró el crimen y la de violencia de género porque los motivos del crimen "no fueron de corte machista, si no económicos".