La defensa cree excesivo 4 años de cárcel por la muerte de dos ciclistas en Botorrita

La sentencia que condenó a cuatro años de prisión a Leoncio Moreno Pérez (62 años) por el atropello mortal de los ciclistas Enrique Comín (61) y Alberto Martínez (68) en Botorrita no le ha gustado a nadie. Solo así se entiende que todas las partes hayan recurrido el fallo ante la Audiencia Provincial. Lo han hecho tanto las familias de los dos fallecidos como la defensa del conductor y la aseguradora. Falta por pronunciarse la Fiscalía, que parece que podría adherirse al escrito de la acusación particular que ejerce la letrada Virginia Laguna y en el que solicita que se condene al causante del fatal accidente como conductor temerario y no tan solo por circular con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l.