El conductor ebrio que mató a dos ciclistas en Botorrita recuerda ahora todo: salvo el atropello

En el juicio que ha comenzado este lunes y en el que la Fiscalía pide para él 4 años de prisión, el conductor ha reconocido que la noche previa al atropello -que se produjo sobre las 9.30 del 21 de agosto de 2016- tomó "seis o siete cervezas" en varios locales de Zaragoza, para añadir a continuación que después descansó al menos cinco horas en su coche antes de ponerse al volante.

El acusado justifica incluso ahora por qué tomó dirección Huesca, primero, y Castellón, después, cuando se supone que pretendía regresar a su domicilio en La Muela: "Pensé en acercarme a visitar a un amigo en Jaca, pero a la altura de Zuera me arrepentí y regresé para ir a ver a mi hijo, que vive en Cuarte", ha declarado, tratando de desmontar la hipótesis de la Guardia Civil de que iba totalmente desorientado por la cantidad de alcohol consumida: dio una tasa de 0,76 en la primera medición y de 0,66 mg/l en la segunda, siempre después del accidente.

Cuando la fiscal ha preguntado a Leoncio M. P, por qué ahora recordaba cosas de las que en su día no habló este ha sido rotundo: "Aquellos días yo no era persona, he tenido recibir tratamiento psicológico. Todo ello me ha ayudado a recordar". Sin embargo, a la acusación pública y a los abogados de las familias de las víctimas -a los que el encausado se ha negado a contestar- les llama la atención que solo haya recuperado la memoria para construirse una supuesta coartada y no para explicar por qué no guardó la distancia de seguridad respecto a los ciclistas y por qué no hizo absolutamente nada para tratar de aminorar las consecuencias del impacto: dar un volantazo, frenar...

Más extenso que el interrogatorio del causante del doble atropello mortal ha sido el del guardia civil que instruyó el atestado, quien ha dejado claro que ambos ciclistas iban "perfectamente posicionados" por la carretera: "Uno por la parte interna del arcén y el otro, "ocupando una mínima parte del carril derecho". El agente ha reconocido la dificultad que entraña investigar accidentes en los que hay implicados ciclistas, ya que resulta muy complicado determinar el lugar exacto del impacto. "Sin embargo, en este caso resultó más sencillo, ya que encontramos una pequeña huella de fricción del neumático de una de las bicicletas en el arcén", ha indicado.

El funcionario ha recordado que el siniestro se produjo en un tramo con buena visibilidad y en el no había ninguna posibilidad de que el sol deslumbrara al conductor. En cuanto a la velocidad a la que este podía circular, entiende que "no era excesiva": algo menos de 80 km/h. De hecho, ha indicado que el impacto con la primera de la víctimas no fue fuerte. "Pero una masa de 1.500 kilos al chocar con un ciclista hace que salga despedido", ha indicado.

Durante la primera sesión del juicio, que continuará este lunes, han comparecido también varios de los conductores que se cruzaron con el acusado cuando circulaba "haciendo eses y dando frenazos bruscos" por la A-23, antes del accidente de Botorrita. También lo han hecho tres ciclistas que iban por detrás de las víctimas y que vieron como "volaban por encima del capó" del coche del encausado. Según estos últimos, Enrique Comín y Alberto Martínez marchan "con total seguridad" por el interior del arcén.