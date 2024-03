Teruel, Soria y Cuenca refuerzan lazos y piden más ayudas para las empresas

Las patronales de Teruel, Cuenca y Soria y las diputaciones de estas tres provincias han consolidado este martes su pacto de lucha contra la despoblación y anuncian que volverán a reclamar al Gobierno central la ampliación de las ayudas al funcionamiento de las empresas. Estas subvenciones se aplican ahora en su mínima expresión, con un descuento en los costes laborales de solo un 1,5%, cuando el máximo autorizado por la Unión Europea (UE) es del 20%.

Organizaciones empresariales y diputaciones provinciales han firmado en Teruel un acuerdo por el que estas últimas aportarán conjuntamente 75.000 euros para respaldar acciones de las patronales destinadas a fijar población. Las medidas se llevarán a cabo en el marco del lobby de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Sspa) del que forman parte Ceoe Teruel, Ceoe Cepyme Cuenca y Foes Soria.

"Queremos una fiscalidad diferenciada para que lleguen empresas y se afiancen las que ya están, tal y como ocurre en otros territorios de Europa que tienen poca población", ha reivindicado el presidente de Ceoe Teruel, Juan Ciércoles, tras rubricar el convenio en un acto que se ha desarrollado en el Parador de Turismo de Teruel.

El presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, ha remarcado que "todavía estamos a tiempo" de que los próximos presupuestos del Estado contemplen la ampliación de las ayudas al funcionamiento de las empresas, puesto que este documento económico aún no ha sido aprobado. "Si se aplican al 20%, tendrán éxito, de lo contrario, no", vaticinó Juste.

David Peña, presidente de Ceoe Cepyme Cuenca, destacó que la rebaja del 1,5% en los costes laborales en el primer año de vigencia ha supuesto la llegada a las tres provincias de 25 millones de euros, frente a los 900 millones que supondría su aplicación al 20%.

En este sentido, el diputado de Reto Demográfico de la Diputación Provincial de Cuenca, Francisco Javier Cebrián, ha anunciado una próxima reunión en la capital conquense con la ministra de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Sáiz, en la que esta escuchará las demandas de las patronales de las tres provincias, las más despobladas del país.

"Que no se nos cuele nadie"

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha alertado de que "sin ayuda externa, será muy difícil revertir la situación" y ha advertido de que abandonar los territorios a su suerte puede provocar un desierto demográfico de fatales consecuencias para todo el país.

Serrano ha defendido que otras provincias "no se suban ahora a este tren", porque no sufren la falta de población de Teruel, Cuenca y Soria, con pueblos de menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado. "Todo el mundo tiene derecho a recibir ayudas, pero debemos intentar que no se nos cuele nadie, porque nuestro problema requiere una atención muy particular" , ha dicho el presidente de la Diputación de Soria.

Samuel Moreno, de la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (Foes), ha reclamado las ayudas para "contrarrestar" la falta de empuje poblacional que sufren las industrias ubicadas en Teruel, Soria y Cuenca.