Jaime Vicente, exdirector del Museo de Teruel: "Mejor la Pompeya del Jiloca que la Laponia española"

Se jubila tras 26 años como director del Museo de Teruel, buque insignia de la cultura en la provincia y referente en la difusión de las vanguardias artísticas. ¿Qué sensación le queda?

La de haber cumplido bien con mi trabajo. Queríamos que el museo fuera una institución eficaz, con una gestión moderna y un programa coherente, y se ha logrado. Sorprendió entonces que el museo de una provincia pequeña tuviera ese grado de ambición.

Se va sin ver culminada la ampliación del edificio, proyectada en 2008 y aún sin terminar.

Nunca pensé que vería las obras terminadas siendo director, no me planteé ese escenario. Pero eso da igual, hay que trabajar para el futuro, no para los plazos humanos.

Cuenta que su objetivo al organizar exposiciones temporales era que los turolenses no tuvieran que ir a Madrid para ver grandes obras.

Matizo. Hay que ir a Madrid, Barcelona, Nueva York, París y donde haga falta, pero los turolenses y quienes nos visitan deben tener la opción de ver aquí también manifestaciones artísticas de pensamiento contemporáneo. Cuando hicimos esa planificación, salvo Alcañiz, con el pintor Enrique Trullenque como factótum de la cultura, el resto de la provincia era un páramo absoluto.

¿Cuesta que los mejores autores expongan en Teruel?

No. Siempre recibimos una acogida muy buena de los autores vivos y de los coleccionistas, museos o galeristas que tienen obra de los fallecidos. Hemos producido exposiciones magníficas con los principales museos del país. No tuvimos recelo en estar en París en 1990 en el Sime, donde los únicos museos españoles eran el de Teruel y los del Ministerio de Cultura. Esa desvergüenza provocó una corriente de simpatía que nos facilitó mucho los préstamos.

¿Qué sintió en junio de 2022 al caer el Torico al suelo mientras se retiraban elementos decorativos asidos al monumento?

Una tremenda tristeza, como todos los turolenses de bien. ¿Es posible que el símbolo de Teruel fuese apeado, mutilado y tirado en el suelo de un taller?Pero me indignaron más algunas reacciones de decir que era falso, de quitarle importancia... No había ningún argumento para cuestionar su autenticidad y, por desgracia, esa duda ha quedado en la opinión pública. No, el Torico no es falso, es auténtico y ahora hay una réplica.

¿Por qué se difundió esa duda?

Fue un intento de disminuir las repercusiones del derribo, de decir, como es falso, aunque se haya destruido tiene menos importancia.

¿Devolvería el original al pedestal una vez restaurado o mantendría la copia y lo guardaría en el museo?

El respeto al Torico recomienda recolocarlo en su sitio, pero tomando medidas de conservación.

¿Qué pieza del museo es su ojito derecho?

Es del museo, pero no está en el museo y es el mosaico de La Caridad, en Caminreal, con una inscripción en ibero. Es un asentamiento romano ocupado por celtíberos y destruido en el curso de una guerra civil romana en el siglo I antes de Cristo.

¿Una nueva Numancia?

Hay cierto paralelismo, pero es un poco diferente, porque Numancia es la conquista de una ciudad indígena por el ejército romano. Cuando empezamos a excavar, una periodista llegó a decir que La Caridad era la Pompeya del Jiloca. Eso es más atractivo que ser la Laponia de España ¿no?

¿Insinúa que debemos aparcar la queja por despoblación?

Por supuesto. Jamás he dicho (pone tono lastimero) ‘somos un museo muy pequeño, no tenemos recursos, estamos abandonados’... Hagamos todo lo que podamos sin ningún tipo de freno. Los términos España vacía, España despoblada, Laponia española son despectivos con la gente que vive allí.

¿Cómo compensar a los pueblos cuando las piezas más interesantes de su yacimiento arqueológico acaban expuestas en el Museo Provincial?

Incorrecto. El patrimonio arqueológico está oculto y no existe sin la intervención de los arqueólogos, que aportan un estudio de contexto sin el cual esos restos no valen nada. Y deben conservarse en un centro que reciba un número notable de visitas, contribuyendo así a difundir la cultura de ese pueblo.

¿Y es partidario de que regresen piezas de Teruel expuestas en el Museo Arqueológico Nacional?

No. No comparto la idea de que todo tiene que estar aquí: todos los goyas en Aragón, las pelis de Buñuel solo en cines turolenses... ¡La cultura es universal! Las piezas de Teruel en el MAN corresponden a un momento en el que el Museo de Teruel no existía y cumplen su papel en un centro estatal que ofrece una muestra de todo el país. No nos han expoliado nada, somos todos los mismos.