Belén Izquierdo encarna a Isabel de Segura en Teruel: "Durante la representación se crea una magia especial"

¿Está nerviosa ante la interpretación de las escenas más multitudinarias de Las Bodas?

Se pasan unos poquitos nervios, pero es bueno porque ayudan a ponerte en canción. Estoy más más tranquila que en La Partida de Diego –la precuela de los Amantes que se celebró el pasado octubre–, aunque sé que este es un evento más multitudinario

¿La Partida de Diego es un buen entrenamiento para Las Bodas?

Sí, nos ayuda a integrarnos en la leyenda y a construir el personaje. Al principio, es más joven, más inocente, y a lo largo de estos cinco años –el tiempo supuesto que transcurre entre los episodios representados en La Partida y Las Bodas– se nota una evolución.

¿Por qué ha querido interpretar a Isabel de Segura?

Pues porque soy de Teruel. Nací en el año 1996 y la primera edición de las bodas fue en el año 97. Tengo la misma edad que Las Bodas, he crecido con ellas y era un sueño ser Isabel. Desde que tenía un año me llevaba mi madre a ver la fiesta. Yo ya estaba ahí.

¿Le preocupa alguna escena?

No, estoy bastante tranquila. Es verdad que siempre hay más presión por las escenas con más público. Todo el mundo tiene como icónica la escena del balcón y la presión aumenta un pelín ahí. Pero no me preocupa porque creo que con Pedro Endolz –el actor que encarna a Diego– hemos hecho un trabajo muy bueno juntos y solo espero que la gente disfrute. Estoy deseándolo.

¿Tiene experiencia teatral previa?

Sí, yo en el instituto hacía teatro y ahí coincidí con Pedro Endolz. Fui dejandolo un poco y hace cinco años volví a retomar esta afición con la Fundación.

¿Qué papeles ha interpretado?

Papeles secundarios. He estado haciendo de doña Elfa, que es la señora de Albarracín, y de Clara, que es la mejor amiga Isabel, de monja en la venta de huérfanos...

¿Le han dado algún consejo las anteriores isabeles?

Me han escrito dándome ánimos, diciéndome que disfrute del momento, porque pasa muy rápido.

¿Se puede disfrutar con esta presión encima?

Yo creo que sí. Se crea una magia especial en Teruel. Eso tiene que llenar. Lo sabré pronto, pero tiene que ser un subidón.

¿Piensa dedicarse profesionalmente a la interpretación?

No, es una experiencia paralela a mi trabajo de enfermera. Pero bueno, nunca se sabe.