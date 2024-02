Pedro Endolz interpreta a Diego de Marcilla en Teruel: "Es un sueño para quienes hemos crecido viendo esta fiesta»

¿Está nervioso ante su debú en Las Bodas?

No, no, la verdad es que he estado mucho más nervioso. Supongo que ya a partir de mediodía me empezaré a hacer un poco a la idea y es imposible que no afloren nervios. Ademas, Diego llega un poquito nervioso y así me es fácil empatizar con él.

¿Haber protagonizado La Partida de Diego le vendrá bien ahora?

Es un buen entrenamiento para tomar el contacto con los directores, con los compañeros y con la Fundación. En ese aspecto es una formación básica, rapidísima y que viene muy bien. A nivel actoral es un punto de partida maravilloso para el personaje. Todo lo que sucedió en La Partida de alguna manera alimenta lo que va a acontecer este fin de semana.

¿Cuál ha sido su motivación para ser protagonista de esta fiesta tan multitudinaria?

Siempre he querido participar, pero en estos últimos años nunca había tenido tiempo. Yo creo que es un sueño que hemos tenido todos los turolenses. Sobre todo los que hemos crecido viendo Las Bodas desde niños. Es un sueño hecho realidad.

¿Ha participado en otras ediciones como actor?

Sí. Con 13, 14 y 15 años, participé en papeles secundarios. Es un recuerdo muy bueno.

¿Le preocupa alguna escena?

Bueno, la que más respeto me da es la muerte de Diego esta tarde en la plaza del Torico. El momento de morir me genera un poco más de inseguridad. Pero, haremos todo lo posible para que quede bien.

Pero usted es actor. ¿Nunca ha escenificado su muerte?

Pero he muerto siempre en un contexto de comedia. Las muertes de comedia son diferentes. Nunca he muerto de una forma tan épica y por amor y mucho menos delante de tanta gente. Eso impresiona un poquito más.

¿Este papel puede ser un paso adelante en su carrera de actor?

Afortunadamente tengo muchísima suerte y desde muy jovencito he trabajado como actor. Pero este papel lo abordo, más que como actor, como turolense y como enamorado de la ciudad y de sus tradiciones. Otra cosa es que aproveche todas mis herramientas y mi formación para dar vida a este personaje. Como actor, es un regalo poder meterme en la tesitura de un guerrero del siglo XIII, lo que me ha permitido descubrir facetas de mí mismo que no conocía.

¿Piensa trepar por la fachada de la casa de Isabel para llegar hasta ella como hicieron algunos Diego atléticos?

No, no voy a trepar por la fachada. Para empezar, que creo que ya no se puede por la conservación del valor patrimonial del edificio. Alguno de esos diegos atléticos se cargó alguna que otra flor decorativa del balcón. Subiré por las escaleras.